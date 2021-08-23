Fagner inicia tratamento após sentir fisgada em vitória do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O torcedor do Corinthians ficou feliz com a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo, na Arena da Baixada, no entanto houve também um sentimento de preocupação, uma vez que Fagner, titular absoluto e ídolo da Fiel, sentiu uma fisgada na panturrilha direita e precisou ser substituído. Na manhã desta segunda-feira, ele já iniciou tratamento na região da dor.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Perto da metade do primeiro tempo, o lateral começou a sentiu dores e prontamente comunicou ao treinador Sylvinho, que pediu para que o jovem Du Queiroz iniciasse os trabalhos de aquecimento. A ideia era aguardar até o intervalo para avaliar suas condições e não "queimar" uma substituição.

Aos 38 minutos da primeira etapa, porém, o camisa 23 partiu para receber um passe do lado direito do campo quando parou subitamente, sentindo a fisgada na panturrilha e pediu sua substituição no mesmo momento, dando lugar ao meio-campista da base Du Queiroz, que entrou improvisado na posição.

Na manhã desta segunda-feira, na reapresentação do elenco, Fagner já realizou tratamento com a equipe de fisioterapia na parte interna do CT Joaquim Grava. O clube não informou o tempo de recuperação, mas no momento o lateral é dúvida para a partida do próximo sábado, fora de casa, contra o Grêmio.