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futebol

Fagner inicia tratamento após sentir fisgada em vitória do Corinthians

Lateral-direito precisou ser substituído ainda no primeiro do triunfo por 1 a 0 sobre o Athletico-PR. Nesta segunda-feira ele ficou sob os cuidados da fisioterapia do Timão...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 13:52

LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 13:52
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O torcedor do Corinthians ficou feliz com a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo, na Arena da Baixada, no entanto houve também um sentimento de preocupação, uma vez que Fagner, titular absoluto e ídolo da Fiel, sentiu uma fisgada na panturrilha direita e precisou ser substituído. Na manhã desta segunda-feira, ele já iniciou tratamento na região da dor.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Perto da metade do primeiro tempo, o lateral começou a sentiu dores e prontamente comunicou ao treinador Sylvinho, que pediu para que o jovem Du Queiroz iniciasse os trabalhos de aquecimento. A ideia era aguardar até o intervalo para avaliar suas condições e não "queimar" uma substituição.
Aos 38 minutos da primeira etapa, porém, o camisa 23 partiu para receber um passe do lado direito do campo quando parou subitamente, sentindo a fisgada na panturrilha e pediu sua substituição no mesmo momento, dando lugar ao meio-campista da base Du Queiroz, que entrou improvisado na posição.
Na manhã desta segunda-feira, na reapresentação do elenco, Fagner já realizou tratamento com a equipe de fisioterapia na parte interna do CT Joaquim Grava. O clube não informou o tempo de recuperação, mas no momento o lateral é dúvida para a partida do próximo sábado, fora de casa, contra o Grêmio.
Como o time terá uma semana inteira de treinamentos, é possível que o tratamento coloque o camisa 23 em condições de viajar para Porto Alegre na sexta-feira, véspera do duelo. Caso estiver fora de combate, Sylvinho deve optar novamente por Du Queiroz, improvisado, ou promover a estreia de Matheus Alexandre, lateral-direito de oficio que ainda não teve chances.

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