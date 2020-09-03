Fagner iguala Danilo em número de jogos pelo Timão: 'Grato por tudo'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na vitória do Corinthians sobre o Goiás, por 2 a 1, na última quarta-feira, pela sétima rodada do Brasileirão-2020, Fagner atingiu mais um marco importante em sua história no Parque São Jorge. Isso porque, ao chegar aos 359 jogos pelo clube, ele se igualou ao ex-meia-atacante Danilo, como o 22º jogador que mais vestiu a camisa alvinegra, e em breve deve ganhar mais posições no ranking.Em post divulgado em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira, o lateral-direito celebrou esse registro histórico pelo Timão e agradeceu por tudo o que tem construído com o manto corintiano. Fagner também celebrou ter igualado a façanha de seu ex-companheiro Danilo, por quem tem admiração.

- Cheguei a 359 jogos pelo Corinthians, algo que me deixou muito feliz ao saber que igualei o Danilo, um grande ídolo do clube, referência e vencedor por onde passou. Agora, sou o 22° na história, algo que só me motiva ainda mais a seguir escrevendo meu nome com essa camisa. Grato demais por tudo - declarou. E realmente Fagner deve continuar escrevendo seu nome na história do Corinthians, já que com mais cinco jogos pelo clube ele irá se igualar a Servílio, que tem 364, e está na 21ª posição no ranking. Isso não deve parar por aí, pois pela regularidade do lateral, outros nomes históricos do clube devem ser superados em breve, como Tião (367 jogos) e Gilmar (395 jogos).

Aos 31 anos, Fagner está em sua oitava temporada no Timão, a sétima desde que retornou ao clube em que for formado. Desde então são cinco títulos conquistados (Brasileirão 2015 e 2017, Paulistão 2017, 2018 e 2019), além de ter ido a uma Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, em 2018, na Rússia.Confira a lista dos jogadores que mais defenderam o Corinthians: