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Fagner e Adson desfalcam o Corinthians contra o Grêmio

Dupla não se recuperou de problemas físicos e não viajam para Porto Alegre para enfrentar os gaúchos pela 18ª rodada do Brasileirão-2021. Du Queiroz e Marquinhos devem entrar...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 20:52

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 20:52
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Grêmio na tarde desta sexta-feira. A partida, que acontece na Arena do adversário, em Porto Alegre, às 21h deste sábado, não terá as presenças de Fagner e Adson, que desfalcarão o time de Sylvinho devido a problemas físicos dos quais não se recuperaram.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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No caso do lateral-direito, ele sentiu uma fisgada na panturrilha direita ainda no primeiro tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo. Apesar de ter iniciado tratamento na segunda-feira e não ter lesão, o camisa 23 acabou sendo vetado pelo departamento médico e ficará em São Paulo.
Adson, por sua vez, ficou fora da relação por conta de um trauma na perna, por ter recebido uma entrada violenta de Thiago Heleno no fim do triunfo sobre o Furacão. O zagueiro acabou expulso após revisão do VAR, mas o meia acabou não conseguindo ficar 100% para enfrentar o Tricolor gaúcho neste sábado.
No lugar de Fagner, a tendência é que Du Queiroz ocupe a vaga. Foi ele que entrou no lugar do lateral durante a partida na Arena da Baixada. Meio-campista de origem, ele atuará improvisado na ala direita corintiana.
Já Adson tem substituto indefinido. Na teoria, Marquinhos seria o principal candidato, por ter características semelhantes, mas Vitinho também pode ser uma possibilidade para fechar o meio-campo com Giuliano. Renato Augusto, que ainda vem se preparando fisicamente, mas corre por fora na posição.
Atualmente o Corinthians ocupa a sexta posição na tabela do Brasileirão-2021 com 24 pontos. Neste sábado, o Timão enfrenta o Grêmio, às 21h, fora de casa.

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