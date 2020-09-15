Fagner denuncia ameaça ao filho em rede social após derrota no Dérbi

Crédito: Reprodução/Instagram

Os jogadores do Corinthians passaram por apuros no último domingo ao serem recepcionados por um grupo de torcedores no Aeroporto de Guarulhos. Mas as ameaças não acontecem apenas pessoalmente, mas também nas redes sociais e atingem até familiares próximos dos atletas. Dessa vez a vítima foi Henrique, filho de Fagner, que foi ameaçado após a derrota do Timão para o Palmeiras no Dérbi da última semana, quando seu pai foi expulso.Por meio de mensagem privada no Instagram, o garotou recebeu a ameaça que foi "printada" por sua mãe e postada em seus stories. A imagem veio acompanhada de uma reação de Barbara, esposa de Fagner, que ficou indignada com o que leu e ao que o filho de 10 anos foi submetido.

- Fdp, três pontos na conta do seu pai otário. Vamos invadir a sua casa hoje, é melhor seu pai não aparecer aí. Jogo ganho e o otário faz aquilo - diz a mensagem de ameaça logo após o clássico em que o lateral foi expulso.

- Esse tipo de mensagem que o meu filho recebe! Absurdo! Estou indignada! Ele é uma criança de 10 anos e não merece ler isso! Ele tem a inocência e o medo de uma criança, então peço, como mãe dele, que parem de mandar isso. Se não terei que tomar outras providências! Grata, Bárbara - escreveu a mãe.Fagner, por sua vez, compartilhou a mensagem da esposa, e também postou uma própria, dizendo que da próxima vez tomara medida mais drásticas.

- Fico indignado como pai que meu filho de 10 anos esteja sendo atacado por causa da minha profissão. Peço que respeitem meus filhos! Uma criança tem que ser criança e não ser obrigada a esse tipo de mensagem absurda. E só uma coisa: a próxima tomarei todas as medidas legais. Que tenha sido a última, porque a próxima irei até o fim. Respeito é o mínimo! - afirmou o lateral.