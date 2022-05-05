Fagner deixa o campo machucado contra o Cali e pode virar desfalque para o Corinthians

O lateral-direito Fagner sentiu o tornozelo e precisou ser substituído logo nos primeiros minutos da partida entre Corinthians e Deportivo Cali, nesta quarta-feira (4), pela quarta rodada do grupo E da Copa Libertadores.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Timão na história> TABELA - Confira e simule os jogos da Libertadores> GUIA - Tudo sobre o Corinthians na Copa LibertadoresO jogador pisou fundo no gramado do estádio Colosso de Palmaseca, em Cali, e logo no momento caiu no chão aparentando muita mão.

O camisa 23 foi substituído aos sete minutos da etapa inicial por Lucas Piton, lateral-esquerdo de origem, mas que atuou pela direita improvisado.

Rafael Ramos e João Pedro, os outros laterais-direito corintiano, não viajaram para a Colômbia. O primeiro, foi contratado após o fim do período de inscrição para a Libertadores. Já o segundo, está entregue ao Departamento Médico, com um desconforto muscular na coxa direita.

João, inclusive, não permanecerá no Timão após o fim do seu contrato de empréstimo, que se encerra no dia 30 de junho. O jogador será devolvido ao Porto, de Portugal, clube que detém os seus direitos.

O zagueiro João Victor e Du Queiroz também já fizeram a função de lateral-direito em algumas ocasiões, mas Vítor Pereira optou por improvisar Piton no setor pela primeira vez.

A tendência é que Fagner seja reavaliado logo após o retorno da delegação corintiana ao Brasil, previsto para esta quinta-feira (5), já que no domingo (8), o Timão encara o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, na cidade de Bragança Paulista.

Na última semana, o Alvinegro do Parque São Jorge já teve uma baixa registrada, já que o meia Paulinho teve diagnosticada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em um lance normal de disputa de bola na partida contra o Fortaleza, no último fim de semana, pelo Brasileirão.