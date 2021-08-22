Fagner deixa o campo com dores na panturrilha durante vitória do Corinthians e passará por exames

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O lateral direito do Corinthians, Fagner, deixou o campo na vitória por 1 a 0 diante do Athletico Paranaense ainda no primeiro tempo, com dores, após sentir fisgada no músculo da coxa direita. O atleta será reavaliado nesta segunda-feira (23).>>VEJA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

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Perto da metade do primeiro tempo, o lateral sentiu dores e prontamente comunicou ao treinador Sylvinho, que pediu para que o jovem Du Queiroz iniciasse os trabalhos de aquecimento.

Segundo a repórter Nadja Mauad, da Globo, Fagner pediu para que o técnico esperasse até o intervalo para avaliar suas condições e aí sim optar por uma substituição ou não.

Aos 38 minutos da primeira etapa, porém, o camisa 23 partida para receber um passe do lado direito do campo quando parou subitamente, sentindo fisgadas e pedindo sua substituição no mesmo momento.

Assim, Sylvinho optou pela estreia de Du Queiroz, jovem jogador revelado nas categorias de base do Corinthians.Nesta segunda-feira (23), no CT Dr. Joaquim Grava, Fagner passará por exames e será reavaliado em relação às suas condições físicas. O atleta é peça importante do elenco corinthiano e pode ser um desfalque difícil para a próxima partida da equipe.