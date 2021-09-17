Fagner brinca sobre fase mais 'tranquilinha' no Corinthians e comenta customização de tênis

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Apesar dos últimos tropeços, com dois empates nas últimas duas partidas, o clima no Corinthians é de tranquilidade, o que dá espaço para alguns momentos de descontração em entrevistas coletivas, como foi o caso de Fagner, nesta sexta-feira. O jogador deu risada ao comentar de sua fase mais "tranquilinha" e ainda contou o motivo de customizar um tênis verde.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Na conversa virtual com a imprensa, o lateral alvinegro foi questionado sobre a entrada que Adson levou de Thiago Heleno, do Athletico-PR, que deixou o jovem contundido até hoje. Isso porque se o lance fosse protagonizado pelo camisa 23, a repercussão seria diferente, uma vez que os rivais colocam a fama de violento no ídolo corintiano. No entanto, os números dizem o contrário.

Segundo o Footstats, Fagner cometeu 19 faltas em 19 jogos pelo Brasileirão-2021, ou seja, média de apenas uma por partida. Além disso, ele recebeu apenas um cartão amarelo na competição e foi apenas na 19ª rodada.

- Ainda bem que eu estou bem tranquilinho. Fiz 19 jogos, só um cartão amarelo, 19 faltas no campeonato. Graças a Deus que não fui eu (que deu a forte entrada) - disse o lateral em tom de brincadeira.Outro momento de descontração da entrevista foi a questão do tênis verde, que repercutiu durante a semana. Após receber de seu patrocinador um calçado com a cor do rival, Fagner mandou customizá-lo para que ficasse preto e branco. No entanto, a motivação não era aparecer e sim aproveitar o produto do qual gostou tanto, mas teria que modificá-lo em respeito ao Timão.

- Recebi o tênis, achei bonito o modelo, não queria doar. Um dos roupeiros perguntou para a patrocinadora se havia possibilidade de pintar, só pedi para tirar a cor. Não foi com a intenção de mostrar para ninguém. Respeito, evitar dor de cabeça. Existe no Sul, em Minas, foi mais uma questão de evitar problema e por eu ter gostado muito do modelo - explicou o camisa 23.