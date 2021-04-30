Fagner ainda acredita em classificação do Corinthians na Sul-Americana: 'Corintiano não desiste'

Um dos líderes do elenco corintiano, o lateral-direito Fagner segue acreditando na classificação do Corinthians para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, mesmo com a derrota, em casa, por 2 a 0, nesta quinta-feira (29), pela segunda rodada do grupo E da competição continental.
- O corintiano não desiste nunca. Desde que eu me conheço por gente, o Corinthians não deixa de acreditar. Com o Corinthians é tudo sofrido. Se fosse fácil, não teria graça. Estar junto, trabalhar jogo a jogo, evoluir a cada vitória, e na última rodada ver o que vai acontecer - disse o jogador em entrevista coletiva virtual concedida após o revés.
>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule as próximas rodadasAinda que otimista com a classificação, Fagner reconhece que o elenco criou uma expectativa de vitória contra os carboneros que não foi correspondida, o que fez com que a derrota fosse considerada desastrosa, como classificou o seu companheiro, Fábio Santos, na saída do gramado.
- Desastroso é. Criamos uma expectativa jogando em casa, fazer um bom jogo, buscar a vitória. Jogamos contra uma equipe boa e qualificada também. Não adianta pontuar só os nossos erros, vale ressaltar o que eles fizeram, propuseram o jogo e deram certo. Se tivéssemos sido mais efetivos na frente, o resultado poderia ser outros.
Antes da volta do Corinthians ao torneio continental, na próxima quinta-feira (6), contra o Sport Huancayo (PER), às 21h30, no Peru, o Timão tem clássico contra o São Paulo, neste domingo (2), ainda sem horário definido, na Neo Química Arena. E o lateral-direito acredita que o resultado no Majestoso pode influenciar no ânimo corintiano para o compromisso na Sul-Americana.
- É pensar no jogo do fim de semana e dar uma resposta o quanto antes, para, aí sim, pensar na quinta-feira - disse Fagner, que ainda acrescentou.
- O ânimo tem que ser o melhor possível hoje. Como falei, a gente fica chateado, vai para casa bravo, fica remoendo a derrota, e quando se reapresenta precisa ser um novo dia. Pensar no São Paulo, clássico, sabemos que é um grande jogo no domingo, e pode nos dar a confiança para fazer um bom jogo na quinta-feira.
O Timão terminou a rodada da Sul-Americana na terceira colocação da sua chave, que só levará o primeiro colocado para a próxima fase. O Peñarol, que venceu os seus dois primeiros compromissos, é líder, com seis pontos, e o River Plate (PAR), que empatou em 0 a 0 com o Corinthians, na última semana, na estreia dos clubes na Sul-Americana, e venceu o Sport Huancayo (PER), por 2 a 1, fora de casa, nesta quinta-feira (29), é o segundo colocado, com quatro pontos. Os corintianos têm apenas um.