Fagner ainda acredita em classificação do Corinthians na Sul-Americana: 'Corintiano não desiste'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Um dos líderes do elenco corintiano, o lateral-direito Fagner segue acreditando na classificação do Corinthians para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, mesmo com a derrota, em casa, por 2 a 0, nesta quinta-feira (29), pela segunda rodada do grupo E da competição continental.

- O corintiano não desiste nunca. Desde que eu me conheço por gente, o Corinthians não deixa de acreditar. Com o Corinthians é tudo sofrido. Se fosse fácil, não teria graça. Estar junto, trabalhar jogo a jogo, evoluir a cada vitória, e na última rodada ver o que vai acontecer - disse o jogador em entrevista coletiva virtual concedida após o revés.

>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule as próximas rodadasAinda que otimista com a classificação, Fagner reconhece que o elenco criou uma expectativa de vitória contra os carboneros que não foi correspondida, o que fez com que a derrota fosse considerada desastrosa, como classificou o seu companheiro, Fábio Santos, na saída do gramado.

- Desastroso é. Criamos uma expectativa jogando em casa, fazer um bom jogo, buscar a vitória. Jogamos contra uma equipe boa e qualificada também. Não adianta pontuar só os nossos erros, vale ressaltar o que eles fizeram, propuseram o jogo e deram certo. Se tivéssemos sido mais efetivos na frente, o resultado poderia ser outros.

Antes da volta do Corinthians ao torneio continental, na próxima quinta-feira (6), contra o Sport Huancayo (PER), às 21h30, no Peru, o Timão tem clássico contra o São Paulo, neste domingo (2), ainda sem horário definido, na Neo Química Arena. E o lateral-direito acredita que o resultado no Majestoso pode influenciar no ânimo corintiano para o compromisso na Sul-Americana.

- É pensar no jogo do fim de semana e dar uma resposta o quanto antes, para, aí sim, pensar na quinta-feira - disse Fagner, que ainda acrescentou.

- O ânimo tem que ser o melhor possível hoje. Como falei, a gente fica chateado, vai para casa bravo, fica remoendo a derrota, e quando se reapresenta precisa ser um novo dia. Pensar no São Paulo, clássico, sabemos que é um grande jogo no domingo, e pode nos dar a confiança para fazer um bom jogo na quinta-feira.