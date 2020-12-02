Fabrício Yan assina o primeiro contrato profissional com o Flamengo; multa é de R$ 300 milhões

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Uma das maiores joias do Flamengo na categoria sub-17, Fabrício Yan ganhou um motivo e tanto para comemorar nesta quarta-feira. O meia de 16 anos assinou o seu primeiro contrato profissional, cuja duração é até dezembro de 2023. E a multa rescisória é parruda: superior a R$ 300 milhões.

- É uma sensação indescritível. Estou realizando o meu sonho de criança e vendo a minha dedicação se transformar em conquista. O Flamengo é a minha casa e sou muito grato por todo o apoio que sempre recebi do clube. É um momento único! Tenho certeza de que o melhor ainda está por vir.