Fabrício Yan assina o primeiro contrato profissional com o Flamengo; multa é de R$ 300 milhões

Uma das maiores joias do Flamengo na categoria sub-17, Fabrício Yan ganhou um motivo e tanto para comemorar nesta quarta-feira. O meia de 16 anos assinou o seu primeiro contrato profissional, cuja duração é até dezembro de 2023. E a multa rescisória é parruda: superior a R$ 300 milhões.
- É uma sensação indescritível. Estou realizando o meu sonho de criança e vendo a minha dedicação se transformar em conquista. O Flamengo é a minha casa e sou muito grato por todo o apoio que sempre recebi do clube. É um momento único! Tenho certeza de que o melhor ainda está por vir.
As boas exibições de Fabrício Yan na base do Fla motivaram gigantes clubes da Europa observarem, sobretudo após marcar um golaço do meio de campo contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca Sub-15 do ano passado (veja abaixo). O Milan despontara como o interessado na revelação do Ninho do Urubu, segundo informou o portal italiano "Pianeta Milan", em junho. Atualmente, Fabrício Yan integra a equipe sub-17 do Flamengo, disputando Copa do Brasil e Brasileiro da categoria. O meia está no clube há três anos.