Fabricio Bustos comenta sobre a sua expectativa pelo Gre-Nal

Um dos reforços do Internacional na temporada é o lateral-direito Fabricio Bustos, que chegou repleto de moral e assumiu com naturalidade a posição no time titular.

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No próximo sábado, o argentino é uma das armas para vencer o Grêmio e ele acredita que seu time descobriu o ‘jeito’ de atuar no Gre-Nal.

‘É importante jogar um clássico e ganhar. Estamos com muita expectativa. Serão dois jogos muito difíceis, diferentes do último. Eles já sabem a forma que atuamos, mas tentaremos fazer da mesma maneira e tratar de buscar a vitória para alcançar a final’, declarou.

O primeiro encontro de Internacional e Grêmio ocorre no sábado, no Beira-Rio. A volta será na Arena, no dia 22 de março.