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Fabricio Bustos comenta sobre a sua expectativa pelo Gre-Nal

Lateral-direito não esconde a ansiedade de reencontrar o maior rival do Colorado...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 18:13

Publicado em 16 de Março de 2022 às 18:13

Um dos reforços do Internacional na temporada é o lateral-direito Fabricio Bustos, que chegou repleto de moral e assumiu com naturalidade a posição no time titular.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
No próximo sábado, o argentino é uma das armas para vencer o Grêmio e ele acredita que seu time descobriu o ‘jeito’ de atuar no Gre-Nal.
‘É importante jogar um clássico e ganhar. Estamos com muita expectativa. Serão dois jogos muito difíceis, diferentes do último. Eles já sabem a forma que atuamos, mas tentaremos fazer da mesma maneira e tratar de buscar a vitória para alcançar a final’, declarou.
O primeiro encontro de Internacional e Grêmio ocorre no sábado, no Beira-Rio. A volta será na Arena, no dia 22 de março.
Crédito: Divulgação/Internacional

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