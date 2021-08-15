Fabrício Bruno tenta justificar mais um tropeço do Bragantino em casa

Virou rotina. Na noite deste sábado, o Red Bull Bragantino saiu em vantagem do Juventude, mas cedeu o empate e virada dentro de casa, o que determinou o revés por 2 a 1.
Chateado, o zagueiro Fabrício Bruno analisou mais um tropeço do Massa Bruta como mandante no Campeonato Brasileiro.
‘É uma coisa que em casa estamos pecando muito. A gente consegue sair na frente nos placares e, depois, acaba sofrendo o empate. É o primeiro revés que a gente sofreu (em casa). É até difícil falar, porque é um resultado que não estava nos nossos planos. Estávamos com uma equipe considerada alternativa e conseguimos abrir o placar, estávamos até com o controle do jogo, acaba que em dois lances, por infelicidade nossa, saíram dois gols para o adversário. Infelizmente, tivemos essa derrota em casa. Mas não tem que ter esse espírito, estamos bem no campeonato. Agora é virar a chave porque temos um confronto decisivo na terça-feira. Temos que fazer valer nosso mando de campo’, afirmou.
Agora, o Braga deixa o torneio nacional de lado e volta a pensar na Sul-Americana, onde briga por uma vaga na semifinal diante do Rosario Central.