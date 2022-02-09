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Fabrício Bruno já treina no Ninho do Urubu e diz se inspirar em dois jogadores do Flamengo

'É um elenco de muita qualidade, já sofri muito contra, e venho para somar', disse o zagueiro contratado por R$ 15 milhões pelo Rubro-Negro...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 10:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 10:02
Fabrício Bruno foi apresentado na manhã desta quarta-feira e, minutos depois de pousar para imagens com a camisa do Flamengo, o segundo reforço do para a temporada já foi ao Ninho do Urubu ter o contato inicial com novos companheiros e o técnico Paulo Sousa, além de realizar atividades na academia do clube, por exemplo.
> Conheça Fabrício Bruno, o segundo reforço do Flamengo para 2022
Aos 25 anos, Fabrício Bruno, aliás, destacou que se inspira em dois zagueiros do Flamengo em prol do crescimento em sua carreira:
- São dois caras da posição que eu sempre admirei e acompanhei: Rodrigo Caio e David Luiz. Sempre procurei obter informações deles até para um crescimento próprio, então seria a realização de um sonho estar ao lado deles - falou, citando outros atletas que admira:
- Gabigol, Bruno Henrique, que é de Belo Horizonte e já tive contato, e o Marinho, com quem já joguei junto... fico feliz de estar nesse elenco - disse Fabrício Bruno à "FlaTV". Revelado pelo Cruzeiro, Fabrício Bruno é natural de Ibirité (MG) e assinou um contrato até dezembro de 2025 com o Flamengo, que desembolsou cerca de R$ 15 milhões junto ao Red Bull Bragantino para contratá-lo.
- É o maior clube do Brasil, um sonho de qualquer jogador. Estou realizando especialmente um sonho do meu pai, que sempre acompanhou o Flamengo, no interior de Minas tem muito flamenguista.
- Espero ser muito feliz aqui, venho para fazer o meu melhor. É um elenco de muita qualidade, já sofri muito contra, e venho para somar com o grupo e ajudar a conquistar muitos títulos - finalizou o novo camisa 15 do Fla.
> Veja a tabela do Cariocão
Atualmente, o Flamengo conta com David Luiz, Rodrigo Caio (em recuperação), Gustavo Henrique e Léo Pereira para a zaga, além dos jovens da base, sendo Noga e Cleiton os mais utilizados ultimamente.
> GALERIA: veja todas as 23 contratação da Era Landim
FICHA TÉCNICANome: Fabrício Bruno Soares de FariaNascimento: 12/02/1996Posição: ZagueiroAltura: 1,92 mPé preferencial: DestroClubes anteriores: Cruzeiro (2015-2016 e 2019), Chapecoense (2017-2018) e Red Bull Bragantino (2020-2021).
Crédito: PauloSousajáteveoprimeirocontatocomFabrícioBruno(Foto:PaulaReis/CRF

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