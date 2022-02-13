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Fabrício Bruno é relacionado para jogo em que o Flamengo terá desfalques de peso; veja a lista

Rubro-Negro enfrenta o Nova Iguaçu às 19h deste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 6ª rodada do Carioca...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 12:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 12:39
O Flamengo já sabe os seus representantes para o jogo deste domingo, às 19h, diante do Nova Iguaçu, a ser realizado no Estádio Raulino de Oliveira e válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. Através das redes sociais, o clube anunciou os jogadores relacionados por Paulo Sousa para a partida.
David Luiz e Bruno Henrique, ainda sem estarem 100% fisicamente, seguem como baixa na relação do Mister (inclusive treinaram neste domingo), enquanto Vitinho retorna de suspensão, e Fabrício Bruno, segundo reforço do Fla na temporada, deve estrear. Levando em conta o significativo rodízio de Paulo Sousa, uma provável escalação do Flamengo para duelar com o Nova Iguaçu tem: Hugo Souza (Diego Alves); Gustavo Henrique, Léo Pereira (Fabrício Bruno) e Filipe Luís; Isla (Matheuzinho), Arão, Andreas e Everton Ribeiro; Gabigol, Arrascaeta e Pedro.
> Veja a tabela do Cariocão
Antes de enfrentar o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil, no dia 20, o Flamengo tem dois compromissos pelo Carioca - somando o de amanhã. Depois do embate contra Nova Iguaçu, haverá a visita ao Madureira, no dia 16, no Estádio Conselheiro Galvão.
Crédito: Carioca:PauloSousacomandaráoquartojogopeloFlamengo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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