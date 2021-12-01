Fabrício Bruno após nova derrota do Bragantino: 'Não tem muito o que falar'

A ressacada do vice-campeonato da Sul-Americana permanece vivo no Bragantino. Diante do Juventude, o Massa Bruta voltou a falhar e foi derrotado por 1 a 0.

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Dentro do elenco, o zagueiro Fabrício Bruno analisou o desempenho da equipe e evitou maiores detalhes. O jogador pediu trabalho dos companheiros para acabar com a má fase.

'A gente sabe da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. Aqui nunca é fácil de jogar. Conseguimos colocar um ritmo bacana, mas falta algo pra o nosso time. Não adianta falar muito. Temos que nos preparar para o próximo jogo no domingo', afirmou ao Premiere.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Bragantino mede forças contra o Atlético-MG, no Estádio Mineirão.