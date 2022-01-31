Fábio Santos vibra com gol e aponta melhora gradual do Corinthians: 'Vamos ficando mais soltos'

Em sua estreia na temporada, Fábio Santos foi decisivo para o Corinthians, marcando o gol da vitória do Timão em cobrança de pênalti no primeiro tempo contra o Santo André, pela segunda rodada do Paulistão.> GALERIA: Veja todos os duelos Corinthians x Santos na Neo Química Arena

O gol do veterano lateral ajudou o Alvinegro a quebrar o jejum de nove vitórias sem vencer fora de casa. Ele vibrou com os pontos conquistados e disse que o entrosamento entre os companheiros tende a melhorar durante o ano.

- Feliz pelo resultado, principalmente. Primeiro jogo meu na temporada, não tinha atuado ainda, assim como outros. Aos poucos vamos ficando mais soltos, criando mais situação de gol, tendo entrosamento melhor, mas três pontos importantíssimos para sequência do campeonato - disse em entrevista à Corinthians TV.

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O lance da penalidade nasceu em um cruzamento rasteiro de Gustavo Silva onde a bola bateu no braço do defensor do Santo André. Após consultar o monitor do VAR, o árbitro mudou a decisão e assinalou o pênalti.

E na marca da cal, Fábio Santos não costuma errar. Desde que retornou ao Timão, ele acertou 100% das cobranças. Somando as duas passagens, o defensor só errou um dos 21 pênaltis cobrados.

O próximo desafio do Corinthians no Campeonato Paulista é o clássico diante do Santos, na quarta-feira (2), às 21h35.