Fábio Santos vê Corinthians confiante para o Majestoso e evita apontar favorito: 'Jogo complicado'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians se prepara para o seu 15º Majestoso na Neo Química Arena e nada como Fábio Santos, um dos jogadores mais experientes no confronto para falar sobre esse duelo com o São Paulo, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30, pela oitava rodada do Brasileirão-2021. Confiante para o clássico pela evolução do Timão desde a chegada de Sylvinho, ele não vê favorito no jogo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Timão defende invencibilidade contra o São Paulo; relembre a sequência

Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, o lateral comentou como tem visto o Alvinegro no último mês com o novo treinador e em que estágio a equipe chega para enfrentar o Tricolor, que não vem em boa fase. Apesar da confiança, Fábio desconversa sobre apontar quem teria o favoritismo.

- Eu vejo uma equipe em evolução, que ainda tem muito a melhorar, a gente sabe disso, mas é uma equipe que no meu modo de ver, do primeiro jogo do Sylvinho até agora, você nota uma evolução, uma organização, tentando achar alternativas de jogo para quem sabe machucar o adversário um pouco mais ofensivamente, isso a gente em conversando bastante, mesmo com a sequência de jogos, um atrás do outro, com pouco tempo de treinamento.

- Eu não vejo o Corinthians favorito ou o São Paulo favorito, a gente sabe que são complicados os jogos desse tamanho, não adianta muito o que você fez até o momento, se você foi campeão, se você vem de quatro ou cinco vitórias, porque num clássico isso tudo pode ir por água abaixo, a gente chega confiante, de quem está em evolução, a equipe tem tentado encontrar uma maneira de jogar, é uma estrutura de jogo mais firme, mais confiável, e a gente está bastante confiante de fazer um grande clássico contra o São Paulo.Sobre o que espera do clássico, Fábio Santos acredita que será um jogo complicado, em que as duas equipes precisam do resultado para dar uma resposta aos seus respectivos torcedores. O Corinthians pelos pontos perdidos em casa, e o São Paulo por não ter vencido ainda no campeonato.

- Espero um jogo difícil, disputado, onde as duas equipes precisam do resultado, a gente jogando dentro de casa, e não ter tido bons resultados como mandante neste campeonato, um São Paulo que não venceu ainda no Brasileiro, tem que dar uma resposta positiva para os eu torcedores também, vai ser um jogo disputado, como sempre são os clássico, e a gente espera que o Corinthians possa levar a melhor.

O Corinthians defende uma invencibilidade de 14 jogos contra o São Paulo na Neo Química Arena, ou seja, o rival nunca venceu no estádio corintiano desde a inauguração, em 2014. Apesar de Fábio Santos dar importância a isso, ele prefere focar na conquista dos três pontos e não acredita que uma derrota nesta quarta-feira possa mudar os rumos do trabalho dentro do clube.