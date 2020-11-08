Fábio Santos valoriza ponto fora de casa, mas admite que o Corinthians 'tem muito a melhorar'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians fez um jogo muito ruim tecnicamente com o Atlético-GO, mas conseguiu um empate em 1 a 1, fora de casa, após sair atrás no placar. Em uma fase em que o importante tem sido se afastar da zona da degola e ter superioridade em confrontos diretos, o ponto conquistado foi valorizado pelo time, principalmente por Fábio Santos, autor do gol que definiu a igualdade.Em entrevista para o SporTV/Premiere na saída do campo, o lateral-esquerdo explicou o motivo pelo qual comemorou a pontuação que o Timão vai levar para casa neste sábado, na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.

- Primeiro importante somar fora de casa, sabíamos que era um confronto direto, se perdêssemos para o Atlético-GO, eles passariam a gente na tabela.Para a Corinthians TV, o lateral expôs a mesma teoria sobre a importância do ponto somado fora de casa. Além disso, ele destacou a felicidade por ter marcado o seu primeiro gol nessa volta ao clube após cinco anos.

- Feliz pelo gol, desejar para a minha família, para a minha esposa, para os meus filhos, feliz em voltar e poder ajudar. O ponto óbvio que é importante, não perder, somar, mas a gente sabe que deixou a desejar, principalmente no primeiro tempo. É comemorar um pontinho, somando, somando, para sair dessa zona que a gente não gosta de estar no campeonato.

Fábio Santos admitiu que o Corinthians ainda tem muita coisa a melhorar e citou como exemplo o primeiro tempo do duelo em Goiânia, em que o Alvinegro não finalizou. Ainda que mínima, ele disse ter observado uma evolução após o intervalo com as mudanças promovidas por Vagner Mancini.

- A gente sabe que tem muita coisa para melhorar, principalmente no primeiro tempo a gente não conseguiu jogar, não conseguiu finalizar, segundo tempo a gente conseguiu o gol até certo tempo cedo, e conseguiu trocar um pouco de passes, mas a gente sabe que tem muita coisa ainda, como jogar no campo do adversário - analisou o lateral-esquerdo.

Por fim, Fábio voltou a falar da importância de somar pontos neste momento de oscilação pelo qual o Corinthians passa. Isso porque, para ele, o time precisa de tranquilidade para trabalhar e para Mancini colocar em práticas suas ideias, que poderão ser aperfeiçoadas nas próximas semanas "cheias" para treinos.

- A gente tem que somar pontos, sair de uma zona incômoda, para depois ter um pouco mais de tranquilidade para aí sim o Mancini implementar o que ele quer, principalmente do meio-campo para frente. Agora temos semanas abertas e tomara que a gente consiga treinar isso para executar nos jogos.