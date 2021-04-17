Fábio Santos reconhece desempenho ruim do Corinthians apesar dos resultados: 'Não falta transpiração'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians conseguiu arrancar um empate e somou mais um ponto para permanecer tranquilo na liderança do Grupo A do Paulistão, mas o desempenho do time segue preocupando os torcedores e os jogadores estão ligados que precisam melhorar, inclusive os mais experientes e decisivos, como Fábio Santos, que reconhece os problemas e prometeu ainda mais trabalho. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Após o empate em 1 a 1 com o São Bento, nesta sexta-feira, em entrevista para o SporTV, o lateral-esquerdo do Timão admitiu que os bons resultados não estão caminhando em conjunto com as atuações. Apesar de afirmar que não tem faltado trabalho e transpiração, ele garante que o grupo vai buscar mais.

- Nesta temporada a gente não vem desempenhando um bom futebol, os resultados são bons, mas o desempenho está um pouquinho aquém, mas a gente sabe que é só com trabalho e isso a gente tem feito, não está faltando transpiração, tanto que todo mundo sai morto do jogo, mas a gente sabe que pode desempenhar mais e vai trabalhar para que isso aconteça - declarou.Uma das razões para esse desempenho abaixo do esperado pode ser a presença de alguns jovens promovidos da base corintiana, o que demanda tempo de adaptação. Para Fábio Santos, isso faz parte desse processo natural e cabe aos mais experientes darem confiança para ajudar nessa situação.

- A gente está tentando, os treinamentos têm sido muito bons, mas a gente não tem conseguido converter isso no dia do jogo. Mancini tem tentado com a meninada, tem dado oportunidade, é natural esse processo, um jogo vai bem, no outro nem tanto, a gente tem que passar essa confiança para eles. Hoje infelizmente as coisas não aconteceram - concluiu o lateral-esquerdo.