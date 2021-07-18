Fábio Santos não vê demérito do Corinthians em virada: 'Estamos tentando melhorar'

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

O torcedor do Corinthians parece estar se acostumando com um roteiro manjado nos jogos do time, que vai bem no primeiro tempo e cai vertiginosamente no segundo. Foi assim que a equipe de Sylvinho foi derrotada de virada pelo Atlético-MG, por 2 a 1, neste sábado, na Neo Química Arena. No entanto, Fábio Santos crê que o mérito foi do adversário e espera que os reforços possam estar prontos os mais rápido possível quando chegarem. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021

Em entrevista na saída de campo para o Premiere, o lateral-esquerdo elogiou a partida que o Galo fez na volta do intervalo e não vê demérito do Timão. Ainda assim, reconheceu que ele e o companheiros estão com dificuldade para segurar os resultados, e disse que todos estão trabalhando para melhorar.

- Nos outros jogos por outras questões (queda no segundo tempo), mas hoje muito por mérito da equipe do Atlético-MG, que é muito bem treinada, que sabe fazer essa marcação alta. Em momento algum a gente teve tranquilidade para sair jogando, mas muito mais por mérito deles do que demérito nosso. Tem que valorizar, porque a gente está tentando melhorar, saímos na frente, mas não estamos conseguindo manter o resultado, mas hoje vou dar mais mérito ao Atlético-MG, do que demérito nosso - afirmou.Na esteira dessa melhora, Fabio foi questionado sobre qual será a briga do Corinthians no Brasileirão, e em relação a Giuliano e os possíveis reforços que ainda devem chegar. O lateral respondeu que espera que eles possam estar prontos o quanto antes para ajudar, mas descartou que o elenco tenha pedido contratações. Segundo ele, a situação do clube foi exposta desde o início.

- Difícil falar isso (qual será a briga no Brasileirão), são 12 rodadas, a gente está no meio da tabela, fizemos jogos bons, outros nem tanto, mas óbvio que a gente espera que esse jogadores que chegam, essas contratações, possam estar prontas o mais rápido possível para elevar o nível de trabalho, quanto a isso em momento algum a gente reclamou, de ter contratação ou não, a diretoria deixou muito claro como iria ser o ano, dentro das possibilidades a gente tem se esforçado bastante para subir na tabela - concluiu.