Fábio Santos não errou pênalti desde o seu retorno ao Corinthians

Autor do gol da vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, neste domingo (28), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, batendo pênalti, o lateral-esquerdo Fábio Santos ainda não desperdiçou uma cobrança desde que retornou ao Timão, em outubro do ano passado. Foram oito penalidades batidas e todas convertidas. Fábio Santos ainda não balançou as redes de outra forma desde que voltou ao clube do Parque São Jorge.

Se contabilizarmos a primeira passagem do camisa 26 pelo Corinthians, entre 2011 e 2015, são 19 pênaltis convertidos de 20 batidos, um aproveitamento de 95%.

A única fez que o jogador não foi às redes em uma cobrança de penalidade pelo Timão completará sete anos nesta terça-feira (30), em uma derrota corintiana por 5 a 2 para o Fluminense, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão de 2014. Na ocasião, Fábio bateu no canto direito do goleiro Diego Cavallieri, que fez a defesa.

No total, Fábio Santos tem 22 gols marcados com a camisa corintiana, sendo apenas dois com a bola rolando, ambos em 2012. Além dos 19 de pênalti, o atleta também tem um de falta, justamente o seu primeiro pelo Corinthians, em um clássico contra o Santos, no estádio do Pacaembu, pelo Paulistão de 2011.