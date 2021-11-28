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Fábio Santos não errou pênalti desde o seu retorno ao Corinthians

Foram oito gols em oito cobranças, incluindo a que deu a vitória para o Timão sobre o Athletico-PR, neste domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 19:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2021 às 19:15
Autor do gol da vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, neste domingo (28), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, batendo pênalti, o lateral-esquerdo Fábio Santos ainda não desperdiçou uma cobrança desde que retornou ao Timão, em outubro do ano passado. Foram oito penalidades batidas e todas convertidas. Fábio Santos ainda não balançou as redes de outra forma desde que voltou ao clube do Parque São Jorge.
Se contabilizarmos a primeira passagem do camisa 26 pelo Corinthians, entre 2011 e 2015, são 19 pênaltis convertidos de 20 batidos, um aproveitamento de 95%.
A única fez que o jogador não foi às redes em uma cobrança de penalidade pelo Timão completará sete anos nesta terça-feira (30), em uma derrota corintiana por 5 a 2 para o Fluminense, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão de 2014. Na ocasião, Fábio bateu no canto direito do goleiro Diego Cavallieri, que fez a defesa.
No total, Fábio Santos tem 22 gols marcados com a camisa corintiana, sendo apenas dois com a bola rolando, ambos em 2012. Além dos 19 de pênalti, o atleta também tem um de falta, justamente o seu primeiro pelo Corinthians, em um clássico contra o Santos, no estádio do Pacaembu, pelo Paulistão de 2011.
Crédito: Apenasdoisdos22golsdeFábioSantospeloCorinthiansfoicomabolarolando(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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