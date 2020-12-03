Fábio Santos lamenta empate do Corinthians, mas vê evolução do time

Crédito: Ag. Corinthians

O Corinthians foi até o Castelão para confirmar a boa fase do time fora de casa, porém acabou não saindo de um empate em 0 a 0 com o Fortaleza. Oportunidade desperdiçada de subir na tabela diante de um adversário direto. No entanto, diante das circunstância, com um homem a menos e no calo cearense, Fábio Santos celebrou o ponto conquistado e a evolução do time.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Mesmo jogando pior do que os mandantes, que tiveram as melhores chances do jogo, o empate acabou saindo de bom tamanho para o Timão, que perdeu Jô, expulso, aos 34 minutos do segundo tempo. Mesmo pressionado pelo Tricolor do Ceará, a defesa corintiana se segurou e sustentou o placar para voltar para São Paulo com um ponto importante na bagagem.Na saída de campo, Fábio Santos analisou as circunstâncias da partida que levaram ao resultado sem gols, mas elogiou o fato de o Corinthians ter saído de campo sem perder, já que se tratava de um duelo entre equipes que disputam o mesmo setor da tabela do Campeonato Brasileiro. Para ele, a questão agora é recuperar a confiança aos poucos para tentar as primeiras posições.

- O jogo foi muito disputado, de duas equipes que se encontram no meio da tabela, a gente sabia que era um confronto direto, não poderia perder o jogo de maneira alguma, o primeiro tempo um pouco mais jogado do que o segundo. No segundo, o calor realmente atrapalhou um pouco, as equipes ficaram um pouco mais pesadas, a gente não conseguiu manter a posse de bola, mas acredito que pela situação do jogo, de terminar com menos um jogador, óbvio que nós queríamos a vitória, brigar por outras coisas dentro do campeonato, porque era um jogo importante para isso, mas aos poucos a gente vai somando pontos, vai recuperando a confiança para tentar chegar na primeira parte da tabela - comentou o lateral após o jogo para o Premiere.

Mesmo não tendo feito uma apresentação com futebol bonito e com grandes chances de balançar a rede, Fábio pensa que o Corinthians está em evolução sob o comando de Vagner Mancini, principalmente em termos de organização, chegando ao terceiro jogo seguido sem levar gols. De acordo com o defensor, que a melhora virá aos poucos ao passo que o time retomar a confiança.

- Eu acredito que sim, eu acredito que defensivamente a equipe voltou a se organizar, como você disse são três jogos sem sofrer gols, isso passa uma confiança natural para a equipe, aos poucos a gente vai recuperando a confiança, de criar mais situações de gol para deixar os nossos atacante em uma facilidade maior para finalizar, acredito que aos poucos o Mancini vem implementando isso e sem dúvida a gente nota essa evolução sim - concluiu.