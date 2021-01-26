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Fábio Santos lamenta derrota do Corinthians: 'Difícil explicar'

Lateral-esquerdo analisou a partida como importante para chegar perto do pelotão da frente, em busca da Libertadores, mas pede cabeça erguida para os próximos jogos...

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 22:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2021 às 22:23
Crédito: Marco Galvão/Fotoarena/Agência Lancepress!
Após um 3 a 0 consistente sobre o Sport, o Corinthians voltou a oscilar e foi derrotado por 2 a 0 pelo Red Bull Bragantino, em um jogo importante na busca por uma vaga na Copa Libertadores. Pensando nisso, Fábio Santos lamentou os três pontos perdidos na Neo Química Arena, nesta segunda-feira, mas pede cabeça erguida ao grupo para os próximos jogos do Brasileirão-2020.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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Em entrevista ao Premiere, na saída de campo, o lateral-esquerdo considerou "difícil explicar" a derrota corintiana, porém viu mérito do adversário, que soube lidar melhor com o gramado do estádio corintiano. Para o experiente jogador, os erros de passe acabaram atrapalhando o time em busca de uma vitória para se aproximar do G6 (ou do G8) do Campeonato Brasileiro.
- Difícil explicar. Fizemos um primeiro tempo muito abaixo, mérito da equipe do Bragantino, que soube adiantar a marcação. Nós tivemos bastante dificuldade com o campo, estava bem escorregadio, por incrível que pareça eram eles que tinham que sentir, a gente acabou errando muito mais passes por querer propor mais o jogo, mas é levantar a cabeça, a gente sabe que tem mais jogos pela frente, um jogo fora de casa complicado, hoje era importante para a gente se aproximar do pelotão da frente, campeonato complicado é assim mesmo, é rever os erros, não abaixar a cabeça e concentrar novamente para quinta-feira.Perguntado se ainda é possível alcançar o objetivo de uma vaga na competição sul-americana, Fábio Santos pregou o mantra "jogo a jogo" e começou a projetar a preparação para o duelo com o Bahia, na próxima quinta-feira, às 19h, em partida atrasada da 30ª rodada do Brasileirão-2020.
- A gente tem que pensar jogo a jogo, hoje era um jogo importantíssimo, que nós acabamos perdendo três pontos importantes, mas como eu falei, bastante mérito da equipe do Bragantino também, nós tentamos, lutamos até o final, infelizmente não aconteceu. Agora é concentrar para quinta-feira, temos sete jogos até o final do campeonato, quem sabe a gente consegue alcançar nosso objetivo principal, que é a Libertadores - concluiu o lateral.
Com a derrota, o Corinthians permanece com os 45 pontos e confirmou a queda para a 10ª posição na tabela, seis pontos atrás do sexto colocado.

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