Fábio Santos fala de renovação com o Corinthians e projeta futuro: 'Estou de braços abertos para continuar'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O grupo atual do Corinthians conta com muitos jogadores experientes e vitoriosos pelo clube, que estão engajados em ajudar a recuperar os melhores dias para os torcedores alvinegros. Um desses casos é o de Fábio Santos, que tem contrato somente até o fim deste ano, mas se mostrou disposto a continuar para buscar mais títulos e conquistas com o manto corintiano.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, o lateral-esquerdo falou da possibilidade de renovar seu vínculo com o Timão, conversa que ele crê que será tranquila se depender de sua vontade. Perto de completar 36 anos, ele quer desfrutar da reta final de sua carreira em alto nível e brigando por taças.

- Tenho uma relação muito clara com a diretoria, meu empresário acredito que já tenha conversado sobre renovação. Não tem muito o que conversar, se eles quiserem a minha permanência, estou de braços abertos para continuar. Estou na parte final da minha carreira, não sei quanto tempo mais vou jogar, um ou dois anos, quero desfrutar o que resta da minha carreira, conquistar o que não conquistei ou reviver. Quero ajudar a meninada, quero desfrutar os últimos momentos da minha carreira. Para poder encerrar de uma forma bacana como construí nesse momento - afirmou o experiente corintiano.Depois de passagem vitoriosa entre 2011 e 2015, Fábio Santos retornou ao Corinthians em outubro do ano passado. Segundo apurou o LANCE!, representantes do atleta e a diretoria alvinegra já encaminharam a renovação por mais uma temporada, que deve ser concretizada mais para o fim do ano.

Enquanto a prorrogação do contrato não é sacramentada, Fábio segue bem motivado a trabalhar todos os dias no clube, para buscar o que ainda não conquistou na carreira, e ajudar os jovens do elenco a se desenvolverem.

- O que me mantém motivado todos os dias é poder conquistar, representar a camisa do Corinthians é o que me mantém vivo ainda, é o que me faz vir trabalhar todos os dias. Tenho títulos que ainda não conquistei na minha carreira, mas a vontade é conquistar seja lá qual for o título, servir de referência para os meninos mais novos. Acho que tudo isso é o que me motiva a vir trabalhar todos os dias aqui no clube - concluiu.