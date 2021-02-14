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Fábio Santos explica derrota do Corinthians e lamenta resultado: 'Foi uma pena'

Lateral-esquerdo analisou a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no Maracanã e crê que o Timão poderia ter saído de campo com melhor sorte. Ele lamentou gol em bola parada...
LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2021 às 19:17

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 19:17

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians não fez uma partida ruim neste domingo, mas saiu do Maracanã com uma derrota por 2 a 1 para o Flamengo, pela 36ª rodada do Brasileirão-2020. Por isso, os jogadores corintianos lamentaram o resultado, mas entenderam os pontos que fizeram o time ficar sem pontuar no duelo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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Em entrevista para a TV Globo, na saída de campo, Fábio Santos tentou explicar o que causou a derrota para o Timão. Segundo ele, o gol cedo, numa bola parada, alterou os rumos do jogo, mas crê que a equipe tenha sido páreo para o vice-líder do campeonato e poderia ter ao menos pontuado no Rio de Janeiro.
- Estratégia de jogo, preferimos baixar as linhas, a gente sabe que quando dá campo para esses jogadores, Bruno Henrique, Arrascaeta, eles acham espaço para encaixar essa bola. Mas a gente tomou muito cedo esse gol, em bola parada, que a gente tinha conversado que em um jogo como esse você não pode dar bola parada para o adversário e nós demos - comentou o lateral.
- Conforme combinado, a gente procurou diminuir a marcação, tirar o espaço, conseguimos empatar e fizemos um jogo de igual para igual, óbvio que eles vão ter mais posse de bola, mas foi uma pena essa perda - completou.
O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Brasileirão, jogo atrasado por conta da final da Libertadores. O Timão está na nona posição, com 49 pontos.

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