Fábio Santos explica derrota do Corinthians e lamenta resultado: 'Foi uma pena'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians não fez uma partida ruim neste domingo, mas saiu do Maracanã com uma derrota por 2 a 1 para o Flamengo, pela 36ª rodada do Brasileirão-2020. Por isso, os jogadores corintianos lamentaram o resultado, mas entenderam os pontos que fizeram o time ficar sem pontuar no duelo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Em entrevista para a TV Globo, na saída de campo, Fábio Santos tentou explicar o que causou a derrota para o Timão. Segundo ele, o gol cedo, numa bola parada, alterou os rumos do jogo, mas crê que a equipe tenha sido páreo para o vice-líder do campeonato e poderia ter ao menos pontuado no Rio de Janeiro.

- Estratégia de jogo, preferimos baixar as linhas, a gente sabe que quando dá campo para esses jogadores, Bruno Henrique, Arrascaeta, eles acham espaço para encaixar essa bola. Mas a gente tomou muito cedo esse gol, em bola parada, que a gente tinha conversado que em um jogo como esse você não pode dar bola parada para o adversário e nós demos - comentou o lateral.

- Conforme combinado, a gente procurou diminuir a marcação, tirar o espaço, conseguimos empatar e fizemos um jogo de igual para igual, óbvio que eles vão ter mais posse de bola, mas foi uma pena essa perda - completou.