Fábio Santos espera que Corinthians tire proveito de semanas livres contra maratona do Athletico-PR

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians vive um momento que leva a sentimentos dúbios, uma vez que ao mesmo tempo em que está fora de todas as competições, o que é ruim, pode ter semanas livres para trabalhar, o que é considerado uma boa condição no apertado calendário brasileiro. Diante disso, é hora de aproveitar para levar vantagem contra aqueles que, por ora, não podem dispor desse "privilégio".TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Neste domingo, o Timão enfrenta o Athletico-PR, às 16h, na Arena da Baixada, adversário que esta vivo em duas competições além do Brasileirão (Copa do Brasil e Copa Sul-Americana), algo que impõe uma maratona para a equipe de Curitiba. No entanto, para Fabio Santos, isso não significa uma desvantagem para o rival, mas sim uma oportunidade para o Timão tirar proveito dos treinos.

- A questão do Athletico-PR ter jogado, eles vêm em uma batida grande, estão na três competições, nem sempre têm jogado com a mesma equipe, tem rodado bastante. Não sei até que ponto faz diferença no domingo eles terem jogado uma partida decisiva ontem (quinta-feira), que possamos tirar proveito das várias semanas cheias - declarou o lateral-esquerdo.Na última quinta-feira, o Furacão teve uma batalha épica contra a LDU-EQU, em jogo que precisou virar o placar e buscar dois gols de diferença a fim de garantir vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Enquanto isso, o Corinthians teve mais uma semana livre para treinar, foi a sexta consecutiva do time.

De acordo com Fábio, esse tempo de treinamento tem ajudado Sylvinho a mostrar o seu trabalho no dia a dia, mas que ainda é difícil dar um prazo para que a equipe esteja pronta, e ele sabe que no futebol os resultados são as verdadeiras provas da influência do treinador na construção do time.

- A gente sabe que não é fácil treinar uma equipe de futebol, ainda mais com a postura do Sylvinho, que é muito tático e exige muito dos jogadores e estafe para entregar o melhor trabalho possível. Time forte defensivamente, organizado e temos tentado manter essa organização, óbvio que temos que achar alternativas para incomodar mais o adversário, mas acredito que temos evoluído - afirmou o defensor antes de completar:

- Sentimos mais confiança na gente e nos companheiros, cobertura, aproximação, triangulações, só o tempo vai dar, com o resultado fica mais claro, resultado caminha lado a lado com o trabalho, mas independentemente do resultado sabemos que o trabalho tem sido feito e com os reforços e o trabalho os resultados vão chegando mais - concluiu.