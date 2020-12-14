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Fábio Santos destaca solidez defensiva e aponta diferenças entre Mancini e Tiago Nunes

Lateral-esquerdo elogiou a comissão técnica, analisou o comportamento do rival durante o clássico e destacou a evolução defensiva do Timão nos últimos jogos...
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Publicado em 

13 dez 2020 às 21:02

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 21:02

Crédito: Fábio Santos se destacou no Majestoso (Marco Galvão/Fotoarena/Agência Lancepress!
O Corinthians venceu o São Paulo no clássico Majestoso, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0, com bonito gol de Otero. A vitória coloca o Timão na nona colocação do Brasileirão, com 33 pontos.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Um dos destaques da equipe da casa, Fábio Santos detalhou o esquema adotado por Vagner Mancini e lamentou as chances perdidas.
- Muito mérito da comissão técnica, que soube estudar a equipe adversária. Nós tivemos mais desarmes porque o São Paulo é uma equipe que fica mais com a bola, então nós baixamos um pouco mais as linhas. Na saída de bola, tentamos marcar pressão, e se tivéssemos aproveitado as chances, poderíamos ter feitos mais gols.
O lateral também destacou a bom momento defensivo do clube, que está há quatro jogos sem sofrer gols.
- Feliz por mais um jogo sem levar gol. A equipe conseguiu manter uma organização defensiva e um resultado importantíssimo, que nos faz subir na tabela, e quem sabe, pensar em coisas maiores no campeonato.O atleta também falou sobre a diferença de estilos entre Tiago Nunes e Vagner Mancini e o "DNA defensivo" do Corinthians nas últimas temporadas.
- Nos últimos anos, o Corinthians se caracterizou por jogar dessa maneira, uma equipe defensivamente muito forte que tinha sua qualidade do meio para frente, jogando por menos bolas do que o adversário e sendo muito efetivo. Tentou uma mudança, mas infelizmente não aconteceu, até pelo curto período de trabalho do Tiago. Agora, o Mancini acertou novamente a equipe, organizou defensivamente.
Vale ressaltar que o volante Cantillo, responsável pela assistência para Otero, saiu machucado com uma lesão na coxa e será reavaliado pelo comissão médica do Corinthians.

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