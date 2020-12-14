Fábio Santos destaca solidez defensiva e aponta diferenças entre Mancini e Tiago Nunes

Crédito: Fábio Santos se destacou no Majestoso (Marco Galvão/Fotoarena/Agência Lancepress!

O Corinthians venceu o São Paulo no clássico Majestoso, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0, com bonito gol de Otero. A vitória coloca o Timão na nona colocação do Brasileirão, com 33 pontos.

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Um dos destaques da equipe da casa, Fábio Santos detalhou o esquema adotado por Vagner Mancini e lamentou as chances perdidas.

- Muito mérito da comissão técnica, que soube estudar a equipe adversária. Nós tivemos mais desarmes porque o São Paulo é uma equipe que fica mais com a bola, então nós baixamos um pouco mais as linhas. Na saída de bola, tentamos marcar pressão, e se tivéssemos aproveitado as chances, poderíamos ter feitos mais gols.

O lateral também destacou a bom momento defensivo do clube, que está há quatro jogos sem sofrer gols.

- Feliz por mais um jogo sem levar gol. A equipe conseguiu manter uma organização defensiva e um resultado importantíssimo, que nos faz subir na tabela, e quem sabe, pensar em coisas maiores no campeonato.O atleta também falou sobre a diferença de estilos entre Tiago Nunes e Vagner Mancini e o "DNA defensivo" do Corinthians nas últimas temporadas.

- Nos últimos anos, o Corinthians se caracterizou por jogar dessa maneira, uma equipe defensivamente muito forte que tinha sua qualidade do meio para frente, jogando por menos bolas do que o adversário e sendo muito efetivo. Tentou uma mudança, mas infelizmente não aconteceu, até pelo curto período de trabalho do Tiago. Agora, o Mancini acertou novamente a equipe, organizou defensivamente.