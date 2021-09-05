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Fábio revela que Rafael 'está fazendo de tudo' para fechar com o Botafogo: 'É a prioridade dele'

Defensor do Nantes-FRA escreveu em uma rede social que lateral-direito, em negociações com o Alvinegro, recebeu propostas de outros clubes, mas colocou Glorioso em primeiro...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 15:09

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2021 às 15:09
Crédito: Reprodução/Botafogo TV
As negociações entre Botafogo e Rafael continuam acontecendo. Na sexta-feira, o clube enviou a primeira proposta oficial ao lateral-direito, que posteriormente retornou com uma contraproposta. Os valores do defensor ainda tiveram números baixos para um jogador com passagens pela Europa, mas a vontade dele em defender o Alvinegro fala mais alto.
+ Enderson adota cautela com possível chegada de Rafael ao Botafogo, mas diz: 'Referência no futebol mundial'
A diretoria do Glorioso ainda não respondeu as cifras propostas pelo jogador de 31 anos, que aguarda uma definição. Enquanto as partes não se comunicam de forma oficial, coube a Fábio, irmão gêmeo de Rafael, dar uma atualização sobre a negociação.- Torcida botafoguense, meu irmão está fazendo de tudo o possível pra assinar hein, ele sabe da situação do clube, já vieram outras equipes mas a prioridade dele é o Botafogo. Muita gente me mandando mensagem no privado aqui, somos torcedores desde de pequeno e amamos esse clube - escreveu o lateral-esquerdo, no Twitter.
Fábio tem contrato com o Nantes-FRA até o meio de 2022 e também já ressaltou a vontade de defender o Botafogo quando ficar livre no mercado. Os dois são torcedores do Botafogo.

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