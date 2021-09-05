Fábio revela que Rafael 'está fazendo de tudo' para fechar com o Botafogo: 'É a prioridade dele'

Crédito: Reprodução/Botafogo TV

As negociações entre Botafogo e Rafael continuam acontecendo. Na sexta-feira, o clube enviou a primeira proposta oficial ao lateral-direito, que posteriormente retornou com uma contraproposta. Os valores do defensor ainda tiveram números baixos para um jogador com passagens pela Europa, mas a vontade dele em defender o Alvinegro fala mais alto.

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A diretoria do Glorioso ainda não respondeu as cifras propostas pelo jogador de 31 anos, que aguarda uma definição. Enquanto as partes não se comunicam de forma oficial, coube a Fábio, irmão gêmeo de Rafael, dar uma atualização sobre a negociação.- Torcida botafoguense, meu irmão está fazendo de tudo o possível pra assinar hein, ele sabe da situação do clube, já vieram outras equipes mas a prioridade dele é o Botafogo. Muita gente me mandando mensagem no privado aqui, somos torcedores desde de pequeno e amamos esse clube - escreveu o lateral-esquerdo, no Twitter.