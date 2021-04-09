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Fábio rechaça favoritismo absoluto do Galo no clássico e diz que as coisas se resolvem dentro de campo

O goleiro do Cruzeiro irá para uma uma disputa contra o alvinegro e será a principal peça do elenco azul contra o maior rival...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 19:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2021 às 19:09
O goleiro Fábio é o principal nome do elenco do Cruzeiro nos últimos anos. Ídolo, o jogador irá para mais um clássico contra o Atlético-MG, maior rival da Raposa, neste domingo, 11 de abril, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. E, na sua vasta experiência duelando contra o Galo, Fábio diz que o jogo se resolve em campo, se referindo ao propagado favoritismo atleticano na partida, o primeiro depois de um ano sem se encontrarem. Confira no vídeo acima o que o arqueiro celeste falou do maior jogo de Minas. Fábio será a principal referência do Cruzeiro no clássico contra o Atlético-MG-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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