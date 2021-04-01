Fábio pega pênalti, salva o Cruzeiro, que só empata com o Tombense

O Cruzeiro sofreu para empatar com o Tombense. O 0 a 0 no Mineirão, nesta quinta-feira, 1º de abril, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, foi mais uma demonstração da fragilidade da Raposa neste início de temporada, em que a equipe azul não consegue se impor sobre os rivais do interior. Com esse resultado, o Cruzeiro segue na quinta colocação, agora com oito pontos, enquanto o time de Tombos está na sétima posição, com sete pontos em seis partidas. A equipe de Felipe Conceição teve muito trabalho para segurar o Tombense, que se mostrou mais organizado e esteve muito mais perto da vitória do que o time celeste, em mais uma jornada se pouco futebol. Mais do mesmo na RaposaUm primeiro tempo sem inspiração ofensiva e ainda muito “espaçado” entre os setores. A defesa segue dando alguns sustos em Fábio e no torcedor cruzeirense, que vê o time sem força para se impor diante dos rivais. Conceição tenta mudar o ataque, mas o time não respondeO treinador da Raposa gastou quatro substituições antes dos 30 minutos do segundo tempo, trocando toda a linha ofensiva da Raposa. Entraram Airton, Pottker e Thiago nos lugares de Sobis, Felipe Augusto e Bruno José. Outra mudança foi Claudinho no lugar de Marcinho. A intenção foi boa, mas na prática pouco mudou o jeito da equipe atuar. Fábio salva o Cruzeiro e Alan Ruschel é expulsoAlan Ruschel salvou o gol do Tombense, mas cometeu pênalti e deixou o time com um jogador a menos. Paulinho Dias “telegrafou” o canto e Fábio evitou o primeiro gol da equipe de Tombos. Foi o segundo pênalti perdido pelo Tombense contra uma equipe da capital. Rubens já havia desperdiçado contra o Galo. Tombense controla o jogo e coloca a Raposa sob pressãoO time do interior parecia jogar em casa, sem medo da Raposa, indo para cima e criando as melhores chances do jogo, incluindo a penalidade, que foi perdida. A pressão vai aumentar no CruzeiroEm outra apresentação sem inspiração, sem força no ataque, o Cruzeiro preocupa ainda mais seu torcedor não só no Campeonato Mineiro, mas para o restante da temporada. A equipe celeste ainda é um amontoado de jogadores sem coordenação em campo. O tempo passa e Felipe Conceição vai sofrer um aumento de pressão em seu trabalho nos próximos dias. Próximos jogosO Cruzeiro encara o Boa Esporte no domingo, 4 de abril, às 11h, em Varginha, no Estádio Melão. Já o Tombense recebe o Athletic em Tombos, às 16h, também no domingo. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACRUZEIRO 0 X 0 TOMBENSEData: 1º de abril de 2021Horário: 16h (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Felipe Fernandes de LimaAssistentes: Frederico Soares Vilarinho e Magno Arantes Lira Cartões amarelos: Alan Ruschel(CRU), Everton Galdino (TOM), Alípio(TOM)Cartões vermelhos: Alan Ruschel(CRU)
CRUZEIRO(Técnico: Felipe Conceição)Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Alan Ruschel; Adriano, Matheus Barbosa (Kaiki, aos 31’-2ºT) e Marcinho(Claudinho, aos 16’-2ºT); Bruno José (William Pottker, aos 22’-2ºT), Felipe Augusto (Airton-intervalo) e Rafael Sobis (Thiago, aos 16’-2ºT). TOMBENSE(Técnico:Bruno Pivetti)Felipe Garcia, David, Wesley, Matheus Lopes e João Paulo; Rodrigo, Pablo (Daniel Amorim, aos 16’-2ºT), Paulinho Dias e; Everton Galdino (Marquinhos, aos 43’-2ºT), Matheus Paquetá(Jhemerson, aos 16’-2ºT) e Rodrigo Carioca(Alípio, aos 37’-2ºT)