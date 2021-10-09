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futebol

Fábio pega 34ª penalidade pelo Cruzeiro na vitória sobre o Coritiba

O goleiro da Raposa parou o atacante Léo Gamalho, que marcou quatro gols no time mineiro na temporada passada, sendo um "carrasco" da equipe celeste...

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 00:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2021 às 00:26
O goleiro Fábio evitou que a defesa do Cruzeiro fosse vazada na vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, pela Série B, nesta sexta-feira, 8 de outubro. O arqueiro azul evitou que Léo Gamalho, "carrasco" de outras jornadas, quando marcou quatro gols na equipe celeste, fosse às redes novamente.
Foi a 34ª cobrança defendida pelo arqueiro, que está perto dos 1000 jogos com a camisa celeste. Veja a defesa no vídeo acima e a lista de pênaltis defendidos por Fábio.
Confira a lista de pênaltis defendidos por Fábio em sua trajetória no Cruzeiro
​Brasileiro Série B 2021- Cobrança de Léo Gamalho, do Coritiba
Copa do Brasil 2021- Guilherme Lucena, da Juazeirense*
Campeonato Mineiro 2021- Cobrança de Paulinho dias, do Tombense
Campeonato Brasileiro-Série B de 2020- Cobrança de Renato Cajá, do Juventude
Campeonato Mineiro de 2020- Cobrança de Yuri Almeida, do Boa Esporte
Campeonato Mineiro de 2020- Cobrança de Diogo, do Uberlândia
Campeonato Brasileiro de 2019 - Cobrança de Yago Pikachu, do Vasco
Copa do Brasil de 2019 - Cobrança de João Pedro, do Fluminense*
Campeonato Brasileiro de 2019 - Cobrança de Ricardo Bueno, do Ceará
Campeonato Brasileiro de 2018 - Cobrança de Luan, do Grêmio
Copa do Brasil de 2018 - Cobrança de Jean Mota, do Santos *
Copa do Brasil de 2018 - Cobrança de Rodrygo, do Santos *
Copa do Brasil de 2018 - Cobrança de Bruno Henrique, do Santos *
Copa do Brasil de 2017 - Cobrança de Diego, do Flamengo *
Copa do Brasil de 2017 - Cobrança de Luan, do Grêmio *
Copa do Brasil de 2016 - Cobrança de Diego Renan, do Vitória
Copa Libertadores de 2015 - Cobrança de Luís Fabiano, do São Paulo *
Copa Libertadores de 2015 - Cobrança de Lucão, do São Paulo *
Campeonato Brasileiro de 2013 - Cobrança de Fred, do Fluminense
Campeonato Brasileiro de 2012 - Cobrança de Ronaldinho Gaúcho, do Atlético-MG
Campeonato Brasileiro de 2012 - Cobrança de Luís Fabiano, do São Paulo
Campeonato Mineiro de 2012 - Cobrança de Fábio Júnior, do América-MG
Campeonato Brasileiro de 2011 - Cobrança de Luís Fabiano, do São Paulo
Copa Libertadores de 2011 - Cobrança de Medina, do Deportes Tolima-COL
Campeonato Brasileiro de 2010 - Cobrança de Bruno César, do Corinthians
Campeonato Brasileiro de 2010 - Cobrança de Renato Cajá, do Botafogo
Campeonato Mineiro de 2010 - Fábio fez duas defesas em cobranças de Thiago Pereira, contra a Caldense
Campeonato Brasileiro de 2009 - Cobrança de Ronaldo, do Corinthians
Campeonato Brasileiro de 2009 - Cobrança de Juan, do Flamengo
Torneio de Verão de 2009 - Cobrança de Sergio Blanco, do Nacional-URU
Campeonato Brasileiro de 2008 - Cobrança de Nilmar, do Internacional
Copa do Brasil de 2006 - Cobrança de Diego Marangon, do Nacional-AM
Campeonato Brasileiro de 2005 - Cobrança de Sandro, contra o Paraná
* Defesas em disputas por pênaltis Fábio ajudou a garantir  a vitória da Raposa sobre o Coxa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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