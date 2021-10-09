Fábio pega 34ª penalidade pelo Cruzeiro na vitória sobre o Coritiba

O goleiro Fábio evitou que a defesa do Cruzeiro fosse vazada na vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, pela Série B, nesta sexta-feira, 8 de outubro. O arqueiro azul evitou que Léo Gamalho, "carrasco" de outras jornadas, quando marcou quatro gols na equipe celeste, fosse às redes novamente.

Foi a 34ª cobrança defendida pelo arqueiro, que está perto dos 1000 jogos com a camisa celeste. Veja a defesa no vídeo acima e a lista de pênaltis defendidos por Fábio.

Confira a lista de pênaltis defendidos por Fábio em sua trajetória no Cruzeiro

​Brasileiro Série B 2021- Cobrança de Léo Gamalho, do Coritiba

Copa do Brasil 2021- Guilherme Lucena, da Juazeirense*

Campeonato Mineiro 2021- Cobrança de Paulinho dias, do Tombense

Campeonato Brasileiro-Série B de 2020- Cobrança de Renato Cajá, do Juventude

Campeonato Mineiro de 2020- Cobrança de Yuri Almeida, do Boa Esporte

Campeonato Mineiro de 2020- Cobrança de Diogo, do Uberlândia

Campeonato Brasileiro de 2019 - Cobrança de Yago Pikachu, do Vasco

Copa do Brasil de 2019 - Cobrança de João Pedro, do Fluminense*

Campeonato Brasileiro de 2019 - Cobrança de Ricardo Bueno, do Ceará

Campeonato Brasileiro de 2018 - Cobrança de Luan, do Grêmio

Copa do Brasil de 2018 - Cobrança de Jean Mota, do Santos *

Copa do Brasil de 2018 - Cobrança de Rodrygo, do Santos *

Copa do Brasil de 2018 - Cobrança de Bruno Henrique, do Santos *

Copa do Brasil de 2017 - Cobrança de Diego, do Flamengo *

Copa do Brasil de 2017 - Cobrança de Luan, do Grêmio *

Copa do Brasil de 2016 - Cobrança de Diego Renan, do Vitória

Copa Libertadores de 2015 - Cobrança de Luís Fabiano, do São Paulo *

Copa Libertadores de 2015 - Cobrança de Lucão, do São Paulo *

Campeonato Brasileiro de 2013 - Cobrança de Fred, do Fluminense

Campeonato Brasileiro de 2012 - Cobrança de Ronaldinho Gaúcho, do Atlético-MG

Campeonato Brasileiro de 2012 - Cobrança de Luís Fabiano, do São Paulo

Campeonato Mineiro de 2012 - Cobrança de Fábio Júnior, do América-MG

Campeonato Brasileiro de 2011 - Cobrança de Luís Fabiano, do São Paulo

Copa Libertadores de 2011 - Cobrança de Medina, do Deportes Tolima-COL

Campeonato Brasileiro de 2010 - Cobrança de Bruno César, do Corinthians

Campeonato Brasileiro de 2010 - Cobrança de Renato Cajá, do Botafogo

Campeonato Mineiro de 2010 - Fábio fez duas defesas em cobranças de Thiago Pereira, contra a Caldense

Campeonato Brasileiro de 2009 - Cobrança de Ronaldo, do Corinthians

Campeonato Brasileiro de 2009 - Cobrança de Juan, do Flamengo

Torneio de Verão de 2009 - Cobrança de Sergio Blanco, do Nacional-URU

Campeonato Brasileiro de 2008 - Cobrança de Nilmar, do Internacional

Copa do Brasil de 2006 - Cobrança de Diego Marangon, do Nacional-AM

Campeonato Brasileiro de 2005 - Cobrança de Sandro, contra o Paraná