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Fabio Matias se despede do Flamengo: 'Nove meses intensos e maravilhosos'

Treinador Fabio Matias deixou o comando da equipe Sub-20 do Flamengo e assumirá o time Sub-23 do Red Bull Bragantino...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 15:22

LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2022 às 15:22
Após ter a saída do Flamengo anunciada na última sexta-feira, Fabio Matias utilizou as redes sociais para publicar uma mensagem de despedida. Relembrando a trajetória até chegar ao "maior clube do Brasil", o profissional também agradeceu pela oportunidade e a Carlos Noval, Luiz Carlos e Vitor Zanelli, diretor, gerente e VP da base. - Alcancei algo que nunca poderia imaginar em minha carreira. Aquele jovem, do interior de São Paulo, que tinha um sonho no futebol, esporte que tanto amava. Mal ele imaginaria que um dia trabalharia no maior clube do Brasil e vivenciaria a experiência de vibrar com a maior torcida - publicou o treinador, completando:- Assim foram-se 9 meses intensos e maravilhosos, me identificando com o clube e seu tamanho a nível mundial e sentindo sua energia. (...) Mas é chegada a hora de partir. Em busca de outros projetos e objetivos. Algo que só nós, dentro de nossos corações, saberemos os motivos. Outros talvez nunca entenderão - completou Fabio Matias.Como o LANCE! antecipou, Fabio Matias deixa o Flamengo após receber um convite do Red Bull Bragantino. O acordo ainda será oficializado, mas o treinador assumirá o Sub-23 da equipe paulista.
Crédito: OtécnicoFabioMatiasdurantepartidadoSub-20doFlamengo(Foto:PaulaReis/Flamengo

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