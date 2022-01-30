Fabio Matias passa o bastão para Paulo Sousa no Flamengo: 'Sentimento de dever cumprido'

O Flamengo não viveu uma noite feliz, neste sábado, e a molecada deixou a desejar no empate em 0 a 0 com o Volta Redonda, em duelo realizado no Estádio Raulino de Oliveira e válido pela 2ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Fabio Matias, técnico do time rubro-negro alternativo, passa o bastão a Paulo Sousa com o "sentimento de dever cumprido" - e quatro pontos somados. Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

- O objetivo era dar rodagem e visibilidade aos atletas da base. Grande parte dos jogadores tem idade de juniores. Temos esse sentimento de dever cumprido. Óbvio que queiramos entregar com seis pontos, mas dentro do processo de construção, essa experiência foi muito válida - comentou Matias, em entrevista coletiva, emendando:

- É uma oportunidade única trabalhar no profissional do Flamengo. Essas outras questões de quem será aproveitado são pertinentes ao profissional, dos jogadores que estarão lá e continuarão conosco. Nós, da base, somos suporte para que os jogadores tenham sequência e possam, um dia, estar lá. Estou muito feliz de ter feito esse processo inicial de trabalho e agora é focar em nosso trabalho no sub-20.

Em relação ao desempenho de hoje no Raulino, o treinador da equipe sub-20 vê o pouco tempo de descanso, da estreia para hoje, e a falta de precisão nas (poucas) chances criadas como culpados para o tropeço:

- São dois jogos em um intervalo muito curto e jogos diferentes, contra equipes diferentes. Por isso, podemos ter alguma oscilação, como hoje. Mesmo assim, criamos chances claras de gols e, infelizmente não terminamos tão bem as jogadas.

'PÊNALTI CLARO'

Fabio Matias ainda comentou sobre um possível pênalti não marcado para o Flamengo:

- Acredito que foi um pênalti claro e acaba sendo determinante ao resultado. Mas não é algo intencional, faz parte do jogo e vida que segue. Isso também serve de reflexão para a arbitragem no momento.

A VOLTA DE GOMES

Outro assunto debatido na sala de imprensa teve João Gomes como foco. O volante retornou ao campo hoje, após ser desfalque na estreia por conta da Covid-19, e atuou durante toda a etapa final.

- É um atleta que está retornando de Covid e foi inserido no segundo tempo. É um atleta que é uma ativo enorme do clube, com muita qualidade e um domínio enorme do espaço. A tendência é crescer e desenvolver mais, por vir de alguns dias parados.

O PRÓXIMO DESAFIO

> Veja a tabela do Cariocão

O Flamengo, agora, enfrentará o Boavista nesta quarta-feira, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 3ª rodada do Cariocão. Paulo Sousa estreará à frente da equipe, que deve contar com jogadores do grupo principal (com exceção dos selecionáveis: Gabigol, Everton Ribeiro, Isla e Arrascaeta).