Fábio lamenta derrota e diz que gol marcado pelo Avaí era 'evitável"

A derrota para o Avaí, por 1 a 0, pela 31ª rodada da Série B, que praticamente acabou com qualquer chance de acesso do Cruzeiro foi lamentada pelo goleiro Fábio. O time azul terá mais sete jogos pela frente pela segunda divisão nacional e mesmo que vença todos, ainda terá de contar com muitas combinações de resultados dos times à sua frente. O goleiro destacou que os gols perdidos e o tento sofrido, que poderia ser evitado, foram essenciais para o mau resultado dos mineiros na Ressacada, em Florianópolis. -Jogo nessa situação de decisão, a gente tem que aproveitar as chances. A gente fez isso contra o Coritiba, fez um belo jogo contra o Botafogo e não fez o gol. No primeiro tempo, poderíamos ter feito o resultado que nos daria a vitória. No segundo tempo, o Avaí veio de outra forma–disse o arqueiro, para comentar que o gol marcado por Lourenço, poderia não acontecer se a marcação estivesse mais atenta. -Infelizmente, tomamos um gol que era evitável. Se a gente estivesse atento à marcação, principalmente no setor defensivo. Bola que vale é bola dentro do gol. A gente vai aprender de uma forma que a gente conviveu vários jogos-comentou.