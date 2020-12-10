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Fábio lamenta começo ruim de Série B do Cruzeiro, mas ainda confia que o acesso à elite é possível

O camisa 1 da Raposa creditou a reação do time à chegada de Felipão e às performances de atletas experientes como Manoel e Rafael Sobis...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 19:49

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 19:49

Crédito: Fábio ainda confia no acesso e lamenta o inicio ruim de campeonato do Cruzeiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O “tropeço” diante do CRB, empate por 0 a 0, tirou do Cruzeiro a chance de uma sequência de três jogos com vitória. A Raposa tinha vencido o América-MG e o Brasil de Pelotas, mas esbarrou no “carrasco” alagoano, que não perdeu nenhum duelo para os mineiros em quatro confrontos em 2020. O capitão Fábio mantém a esperança no acesso, mesmo com o time nove pontos distante do G4. O camisa 1 da Raposa comentou que é importante pontuar, não perder neste momento. Todavia, o início ruim do Cruzeiro tem “cobrado” o preço nesta fase da Série B. - Pontuar é sempre bom. Infelizmente, o começo da nossa trajetória na competição não foi bom. Depois que a gente conseguiu três vitórias, seria normal oscilar. Equipe jovem. Mesmo assim, a gente tentou ao máximo pontuar, e tivemos dificuldades em muitos jogos-disse Fábio, que creditou a Felipão a reação e maior estabilidade do time que perdeu apenas um jogo em 12 disputados. -A chegada do Felipão nos deu segurança, a chegada de outros jogadores mais experientes fez com que a gente tivesse uma equipe mais consistente e dando mais tranquilidade para os jovens, que têm potencial para jogar na equipe do Cruzeiro-comentou o goleiro azul, sabedor da dificuldade de G4, mas sem desistir da luta pelo acesso celeste à elite nacional. -A gente vem em uma sequência muito boa, correndo atrás sempre, só que quem está aqui sabe sempre da dificuldade que é tirar essa vantagem que as equipes fizeram no primeiro turno, mas vamos lutar até o final, mas jogo a jogo-disse o arqueiro, que pede foco no triunfo diante do Vitória, nesta sexta-feira, em Salvador. - Agora é pensar no Vitória para um resultado positivo, porque aí o ponto que estamos levando de Maceió vai fazer uma diferença no jogo de casa contra o CSA-completou.

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