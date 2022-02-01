Fábio explica opção pelo Fluminense, projeta Libertadores e disputa na posição: 'Contribuir da melhor forma'

Nesta terça-feira, o Fluminense apresentou o último reforço da temporada, em coletiva no CT Carlos Castilho. Fábio, que ainda não estreou pelo Tricolor, comemorou o retorno ao Rio de Janeiro e destacou a importância da camisa histórica do clube. O goleiro, que tem passagens pelo Vasco e Cruzeiro, também afirmou que irá aproveitar as oportunidades em campo para manter a sequência na meta do time. - Fico feliz de poder retornar depois de 17 anos fora do Rio de Janeiro, e ainda mais tendo a oportunidade de vestir essa camisa consagrada do Fluminense. É uma satisfação. Estou buscando sempre melhorar a minha performance, ajudar os meus companheiros [...] Vou buscar o meu espaço como sempre fiz, me dedicando ao máximo, e quando houver oportunidade, tentar agarrá-las da melhor forma possível. No dia-a-dia, jogo a jogo. Com certeza, respeitando a todos, nos dias e nas oportunidades que eu tiver, fazer o máximo para ter sequência no Fluminense, como sempre fiz - disse.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWFábio, que deixou o Cruzeiro após 17 anos no clube, revelou os bastidores de sua vinda para o Flu. Ele ainda agradeceu o carinho dos funcionários do Tricolor, que o recepcionaram na chegada ao CT Carlos Castilho.

- Meu pensamento é contribuir da melhor forma. Quando o presidente falou comigo, ele disse que o Fluminense era uma família e eu fui bem recebido em todos os aspectos. Os funcionários me deram as boas-vindas, falando da minha história no futebol e que é uma satisfação eu estar aqui. Me senti em casa e isso me fortalece dia após dia, para que eu possa ajudar o Fluminense em todos os momentos para que a gente possa ter uma temporada feliz.> Veja a tabela do Cariocão 2022

O goleiro ainda falou sobre a Libertadores, principal objetivo do Fluminense nesta temporada. Experiente no campeonato, ele ressaltou que a experiência é importante, mas que é preciso estar atento às mudanças entre as edições.

- Libertadores é sempre importante ter uma equipe qualificada, porque os jogos são decididos em detalhes. Tanto para conseguir uma classificação, como para chegar a uma final e o tão esperado título, que todos buscamos. Não só eu, como todo elenco e torcedor tricolor, vivemos essa expectativa dentro dessa competição tão importante. A gente tem que vivenciar isso passo a passo. Lógico que é importante ter jogadores experientes, que já passaram pela competição, mas também é preciso estar ciente de que as coisas são novas a cada ano e o grupo tem que buscar - afirmou.No Fluminense, Fábio disputa a posição com Muriel e Marcos Felipe, atual titular. O arqueiro avaliou a competição um ponto forte do Fluminense, que tem opções para operar durante toda a temporada.

- Precisavam de um grupo forte. Na posição, assim como em outras, acho que o Fluminense está bem servido. Isso vai ser fundamental para os nossos objetivos na temporada, que é ter conquistas, participar de jogos e competições importantes. Todo mundo está buscando seu espaço e fazer com que o Fluminense esteja ainda mais forte nesta temporada, dentro e fora de campo. Temos que estar preparados para trazer alegrias ao torcedor tricolor.