Fábio explica lance em que pegou a bola fora da área: 'o quique da bola me enganou'

O goleiro Fábio, do Cruzeiro, usou o Instagram para explicar a expulsão diante do Confiança-SE, no último sábado, na estreia do time na Série B, quando a Raposa foi derrotada por 3 a 1 pelo time sergipano. O goleiro da Raposa deixou o campo após pegar a bola fora da grande área, levando o segundo cartão amarelo. O primeiro foi no pênalti cometido por ele em Neto Berola, que abriu o placar no Batistão. Veja o lance no video abaixo. Fábio disse que o quique da bola o atrapalhou e que ao sair da área, queria interceptar a bola com a cabeça ou o peito, mas foi enganado pela trajetória irregular da bola. - Só para esclarecer essa expulsão, porque muitas coisas são ditas, faladas, e o que aconteceu verdadeiramente é que eu fui fazer uma cobertura, já fora da área, e meu pensamento era de que a bola ia quicar, perder a velocidade, e então eu ia cortar de cabeça, ou dominar e chutar, tirar da zona de perigo. Infelizmente, o quique da bola me surpreendeu, pegou mais velocidade e, por pura reação, eu coloquei a mão na bola, só depois percebi que tinha passado do limite (da área). Foi simplesmente isso. Fui para a cobertura com o intuito de pegar a bola fora da área mesmo, mas com o peito, só que o quique dela me surpreendeu, aí por velocidade de reação eu segurei a bola, no instinto, e infelizmente prejudiquei minha equipe-disse o arqueiro celeste, que recebeu muitas críticas pela jogada. - Fico mais triste não pelo erro, mas por ter deixado meus companheiros no momento mais delicado da partida, onde a gente já tinha sido prejudicado com uma expulsão. Então, é com isso que fico mais chateado. Não pelo meu erro, mas sim por não poder ajudar meus companheiros. Seguimos firmes na guerra, só começou a batalha, e eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Para o segundo jogo da Raposa na Série B, domingo, 6 de junho, em BH, Lucas França será o goleiro. Fábio atuará normalmente na quinta-feira, 3, contra o Juazeirense, pela Copa do Brasil.