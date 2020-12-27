Fábio e Sobis voltam e Felipão deverá por força máxima contra o Cuiabá

O Cruzeiro está entrando na fase final de preparação para o duelo com o Cuiabá, na terça-feira, 29 de dezembro, às 21h30, no Independência. O elenco teve dois dias de folga de Natal e já foca no rival, pois as rodadas vão passando e a Raposa vê o sonho do acesso cada vez mais distante. A equipe mineira está com 40 pontos, na 11ª posição, nove pontos de diferença para o Juventude, o quarto colocado. Mais um resultado negativo, o time celeste deve dar adeus em definitivo do objetivo de voltar à elite nacional. Felipão terá dois reforços para a partida de terça-feira: o goleiro Fábio e o atacante Rafael Sobis. Ambos cumpriram suspensão automática por terem levado o terceiro cartão amarelo contra o Avaí, ficando de fora do duelo com a Ponte Preta(derrota azul por 2 a 1).