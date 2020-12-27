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Fábio e Sobis voltam e Felipão deverá por força máxima contra o Cuiabá

A Raposa encara o time do Mato Grosso na terça-feira, 29 de dezembro, no Independência, pela 32ª rodada da Série B...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 18:58

LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 18:58
Crédito: Sobis volta ao time azul um ano depois de cumprir suspensão automática-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro está entrando na fase final de preparação para o duelo com o Cuiabá, na terça-feira, 29 de dezembro, às 21h30, no Independência. O elenco teve dois dias de folga de Natal e já foca no rival, pois as rodadas vão passando e a Raposa vê o sonho do acesso cada vez mais distante. A equipe mineira está com 40 pontos, na 11ª posição, nove pontos de diferença para o Juventude, o quarto colocado. Mais um resultado negativo, o time celeste deve dar adeus em definitivo do objetivo de voltar à elite nacional. Felipão terá dois reforços para a partida de terça-feira: o goleiro Fábio e o atacante Rafael Sobis. Ambos cumpriram suspensão automática por terem levado o terceiro cartão amarelo contra o Avaí, ficando de fora do duelo com a Ponte Preta(derrota azul por 2 a 1).
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B Com a volta de dois pilares do Cruzeiro, Felipão deverá escalar o seguinte time: Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Jadsom Silva e Filipe Machado; Airton, Rafael Sobis e William Pottker. A sete rodadas do fim da Série B, as chances de acesso da Raposa conquistar o acesso à Série A é de 1,3% , segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

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