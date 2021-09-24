Fábio deixa o futuro no Cruzeiro em aberto e fala da proposta que recebeu do Grêmio de Felipão

Fábio é o jogador com mais jogos pelo Cruzeiro na história (caminha para 1000 partidas com a camisa azul) e aos 40 anos, segue lutando para ajudar o clube em sua jornada em busca do retorno à Série A do Brasileiro. Todavia, o futuro do goleiro ainda é incerto, pois seu contrato com a Raposa vai até o fim da temporada. e Cotado no Grêmio de Luiz Felipe Scolari em julho, o goleiro Fábio revelou ter recusado a proposta para poder seguir no Cruzeiro pelo momento vivido pela equipe na Série B do Brasileiro. Aos 40 anos e com contrato até o fim da temporada, o futuro do jogador na Toca ainda é incerto. O camisa 1 falou sobre os próximos passos da carreira e da sondagem do Grêmio, que o procurou este ano para ter um guarda-metas experiente Foi um pedido direto de Luiz Felipe Scolari. Porém, o negócio não saiu. - Me baseio no tempo de contrato. Ao longo da minha carreira toda, eu fiz dessa forma. Deus sempre foi direcionando o que era melhor. E eu descanso em Deus, acho que a confiança dos dirigentes do Cruzeiro são muito plenas no meu caráter, na minha identificação com o Cruzeiro, e eles ficam tranquilos achando que eu não vou me aposentar ou receber uma proposta que eu possa aceitar-disse Fábio, explicando porque ficou no clube apesar de ter proposta para sair.