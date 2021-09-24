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Fábio deixa o futuro no Cruzeiro em aberto e fala da proposta que recebeu do Grêmio de Felipão

O goleiro tem vínculo com a Raposa até o fim da temporada e não sabe se irá renovar...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 20:22

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 20:22
Crédito: Fábio, aos 40 anos, é ídolo e o jogador com mais jogos na história do clube mineiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Fábio é o jogador com mais jogos pelo Cruzeiro na história (caminha para 1000 partidas com a camisa azul) e aos 40 anos, segue lutando para ajudar o clube em sua jornada em busca do retorno à Série A do Brasileiro. Todavia, o futuro do goleiro ainda é incerto, pois seu contrato com a Raposa vai até o fim da temporada. e Cotado no Grêmio de Luiz Felipe Scolari em julho, o goleiro Fábio revelou ter recusado a proposta para poder seguir no Cruzeiro pelo momento vivido pela equipe na Série B do Brasileiro. Aos 40 anos e com contrato até o fim da temporada, o futuro do jogador na Toca ainda é incerto. O camisa 1 falou sobre os próximos passos da carreira e da sondagem do Grêmio, que o procurou este ano para ter um guarda-metas experiente Foi um pedido direto de Luiz Felipe Scolari. Porém, o negócio não saiu. - Me baseio no tempo de contrato. Ao longo da minha carreira toda, eu fiz dessa forma. Deus sempre foi direcionando o que era melhor. E eu descanso em Deus, acho que a confiança dos dirigentes do Cruzeiro são muito plenas no meu caráter, na minha identificação com o Cruzeiro, e eles ficam tranquilos achando que eu não vou me aposentar ou receber uma proposta que eu possa aceitar-disse Fábio, explicando porque ficou no clube apesar de ter proposta para sair.
- Tive uma oportunidade agora do Grêmio, com o Felipão, e agradeci, pelo momento do Cruzeiro, mas estou bem tranquilo porque Deus vai direcionar o que vai ser melhor, como sempre fez. Quem descansa em Deus sempre tem o melhor para sua vida. Minha confiança está em Deus e ele vai direcionar como sempre - contou. Fábio disse recentemente que quem tem amor pelo Cruzeiro ainda crê no acesso à elite nacional em 2022. Logo, o ídolo celeste terá mais uma dura missão de ajudar o time no duelo deste domingo, 26 de setembro, às 16h, contra o CSA, no Independência, com a presença da torcida, pela 26ª rodada da Série B. A equipe azul está com 31 pontos ganhos, ocupando a 13ª posição da tabela.

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