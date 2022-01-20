Fábio chega e Cazares deixa o Fluminense: saiba chegadas, saídas e sondagens para 2022

O Fluminense segue se movimentando no mercado da bola e parece ter fechado o elenco para a próxima temporada. São oito reforços anunciados, o último deles o goleiro Fábio, de 41 anos, que deixou o Cruzeiro após o fim do contrato. Por outro lado, Cazares foi mais um a confirmar a saída ao acertar a rescisão do contrato.Veja, abaixo, a movimentação do Fluminense no mercado para o ano de 2022.

CONTRATAÇÕES DO FLUMINENSEO volante Felipe Melo, ex-Palmeiras, foi anunciado oficialmente pelo clube como a primeira contratação para 2022. Além dele, o Fluminense também terá Willian Bigode, um sonho antigo. O Tricolor também entrou em acordo por empréstimo com o lateral-esquerdo, Pineida, ex-Barcelona de Guayaquil e anunciou David Duarte, zagueiro ex-Goiás.

O meia Nathan foi emprestado por um ano com opção de compra pelo Atlético-MG e Germán Cano foi anunciado. Os dois últimos a serem oficializados foram o lateral-esquerdo Cristiano e o goleiro Fábio. Além deles, o técnico Abel Braga retornou e comandará o clube na temporada.

JOGADORES NA MIRANo momento, o Flu não tem mais jogadores no radar.QUEM SAIUO atacante Samuel Granada, que esteve emprestado para o Vitória durante a temporada, já entrou em acordo, também por empréstimo, com o Nova Iguaçu para a disputa do Campeonato Carioca. O lateral-esquerdo Egídio assinou com o Coritiba após o fim do contrato. Fernando Pacheco acertou o retorno ao Sporting Cristal, do Peru, após voltar de empréstimo ao Juventude.

Outros jogadores estavam em fim de contrato e saem: o atacante Abel Hernández, anunciado pelo Atlético San Luis, do México, o zagueiro Reginaldo, reforço da Chapecoense, além de Lucas Barcelos, que assinou com CSA, e Robinho, que permanece em Bangladesh. Raí teve o empréstimo renovado ao Bangu.

O atacante Raúl Bobadilla retornou ao Guaraní, do Paraguai. Os atletas Mascarenhas, Pablo Dyego, Rodolfo e João Lopes ficaram sem vínculo. O zagueiro Frazan foi emprestado para a Chapecoense até o fim de 2022 após uma troca com o Flu, que ficou com o jovem Kevyn Reis, de apenas 15 anos, para a base. Caio Vinícius foi novamente emprestado ao Goiás até o final do ano. Lucca acertou a rescisão e fechou com a Ponte Preta, enquanto Cazares também finalizou o vínculo mais cedo para fechar com o Metalist, da Ucrânia.

QUEM PODE SAIRO volante Yuri não se reapresentou com os profissionais e treina no Sub-23. Seu empresário já busca outros caminhos.

TIME-BASE DE 2022Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Cristiano; André, Yago Felipe e Nathan; Luiz Henrique, Willian e Fred. Técnico: Abel Braga.

DESAFIOS PARA 2022Após terminar o Campeonato Brasileiro em 7º lugar, o Fluminense conquistou a vaga para as fases iniciais da Libertadores e realiza sua estreia no dia 23 de fevereiro. Porém, antes disso, o Tricolor começa a temporada de 2022 com a disputa do Campeonato Carioca, a partir do dia 26 de janeiro. Além disso, a equipe começa a Copa do Brasil já na terceira fase, no dia 20 de abril, enquanto o Brasileirão se inicia em 10 de abril.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 202227/01 - 1º rodada do Carioca - Fluminense x Bangu - 21h30/01 - 2ª rodada do Carioca - Madureira x Fluminense - 15h3003/02 - 3ª rodada do Carioca - Fluminense x Audax Rio - 21h06/02 - 4ª rodada do Carioca - Flamengo x Fluminense - 16h05