Fábio celebra 600 jogos no Brasileiro e projeta história vitoriosa com o Fluminense

O Fluminense acabou levando a pior, mas a partida contra o Coritiba foi especial para o goleiro Fábio. O jogo pela quarta rodada foi o 600º dele pelo Campeonato Brasileiro. O jogador já é o que mais vezes entrou em campo pela competição na história. Foram 507 pelo Cruzeiro, 89 pelo Vasco e quatro pelo Flu. O Tricolor acabou perdendo de virada por 3 a 2.- Fico muito feliz por chegar a essa marca em uma competição tradicional e competitiva, como é o Brasileirão. Não foi fácil. Muitos treinos, viagens e jogos, além de entrega e abdicação diárias. Grato a Deus por me conceder mais esse privilégio, me capacitando e sustentando dia a dia. A todos que estiveram ao meu lado ao longo desses 600 jogos, muito obrigado, vocês fazem parte dessa marca - declarou o goleiro.