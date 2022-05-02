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Fábio celebra 600 jogos no Brasileiro e projeta história vitoriosa com o Fluminense

Goleiro é o atleta com mais jogos pela competição e atuou em 507 partidas pelo Cruzeiro, 89 pelo Vasco e quatro pelo Flu...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 18:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 18:49
O Fluminense acabou levando a pior, mas a partida contra o Coritiba foi especial para o goleiro Fábio. O jogo pela quarta rodada foi o 600º dele pelo Campeonato Brasileiro. O jogador já é o que mais vezes entrou em campo pela competição na história. Foram 507 pelo Cruzeiro, 89 pelo Vasco e quatro pelo Flu. O Tricolor acabou perdendo de virada por 3 a 2.- Fico muito feliz por chegar a essa marca em uma competição tradicional e competitiva, como é o Brasileirão. Não foi fácil. Muitos treinos, viagens e jogos, além de entrega e abdicação diárias. Grato a Deus por me conceder mais esse privilégio, me capacitando e sustentando dia a dia. A todos que estiveram ao meu lado ao longo desses 600 jogos, muito obrigado, vocês fazem parte dessa marca - declarou o goleiro.
Veja a tabela da Série A do Brasileirão
Fábio coleciona três títulos do Brasileirão (2000, 2013 e 2014) e também dois prêmios de melhor goleiro nas edições de 2010 e 2013. Atualmente no Fluminense, o atleta espera poder dar continuidade à sua trajetória vencedora dentro do Campeonato Brasileiro.
- Em todas essas edições pude vivenciar muitas experiências que me ajudaram a crescer como atleta e como profissional, defendendo as cores de grandes equipes do futebol brasileiro. Agora, meu objetivo é continuar escrevendo uma história vitoriosa dentro da competição, desta vez com a camisa do Fluminense - finalizou.
Crédito: FábioéogoleirotitulardoFluminensenaatualtemporada(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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