Fábio Carille tem desafio de repetir Vanderlei Luxemburgo no Santos

Crédito: Jales Valquer/Fotoarena/Lancepress!

Para o Santos, no momento, pensar em título parece algo utópico, mas Fábio Carille assinou um contrato até o final de 2022. Se, durante o período, conseguir um título pelo Peixe vai repetir algo só feito por um outro treinador em toda a história: Vanderlei Luxemburgo.Apenas Luxemburgo conseguiu ganhar títulos como treinador no Santos e em seu maior rival, o Corinthians. No clube do Parque São Jorge, o técnico conquistou o Campeonato Brasileiro em 1998 e Campeonato Paulista em 2001.

Já pelo Santos, Luxemburgo conquistou o Torneio Rio-São Paulo em 1997, Campeonato Brasileiro em 2004 e os Campeonatos Paulistas de 2006 e 2007.