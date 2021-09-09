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Fábio Carille tem desafio de repetir Vanderlei Luxemburgo no Santos

Somente um técnico conquistou títulos por Corinthians e Santos: Vanderlei Luxemburgo...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 09:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 09:33
Crédito: Jales Valquer/Fotoarena/Lancepress!
Para o Santos, no momento, pensar em título parece algo utópico, mas Fábio Carille assinou um contrato até o final de 2022. Se, durante o período, conseguir um título pelo Peixe vai repetir algo só feito por um outro treinador em toda a história: Vanderlei Luxemburgo.Apenas Luxemburgo conseguiu ganhar títulos como treinador no Santos e em seu maior rival, o Corinthians. No clube do Parque São Jorge, o técnico conquistou o Campeonato Brasileiro em 1998 e Campeonato Paulista em 2001.
Já pelo Santos, Luxemburgo conquistou o Torneio Rio-São Paulo em 1997, Campeonato Brasileiro em 2004 e os Campeonatos Paulistas de 2006 e 2007.
Dos outros dez técnicos campeões pelo Santos, apenas Lula e Leão treinaram o Corinthians, mas não conquistaram títulos no Parque São Jorge. Os dados são da Assophis (Associação dos Pesquisadores e historiadores do Santos).Fábio Carille surgiu no Corinthians em 2016 e foi Campeão Paulista e Brasileiro em 2017. Carille deixou o clube em 2018 e foi treinar o Al-Wehda, da Arábia Saudita. Em 2019, voltou ao Corinthians, antes de retornar outra vez ao Oriente Médio para comandar o Ittihad, até ser demitido em agosto.

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