  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fábio Carille é apresentado no Santos, fala em organização rápida e projeta estreia
futebol

Fábio Carille é apresentado no Santos, fala em organização rápida e projeta estreia

Novo técnico do Peixe foi apresentado na manhã desta quinta-feira, vai comandar o primeiro treino nesta tarde e estreia sábado, diante do Bahia, na Vila Belmiro...
LanceNet

09 set 2021 às 13:04

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 13:04

Crédito: Reprodução/SantosFC
O Santos apresentou oficialmente na manhã desta quinta-feira (9) o técnico Fábio Carille. O presidente Andres Rueda abriu a coletiva agradecendo o técnico Fernando Diniz, que deixou o Peixe recentemente. Em seguida, afirmou que chegar para ser parceiro da diretoria.- Busquei informações sobre o Santos, procurei saber tudo sobre o clube. Chego com muita paz, acreditando em realizar grande trabalho. Agradeço demais a confiança da diretoria. Tenho uma ideia da forma de jogar, mas nada melhor do que ver no dia a dia- disse Carille.
O treinador agora comanda o primeiro treino no CT Rei Pelé nesta quinta-feira (9), de olho na próxima rodada. O Santos encara o Bahia, na Vila Belmiro, neste sábado. O Peixe vem de uma sequência de seis jogos sem vencer, o que causou a demissão do técnico Fernando Diniz.
- Não gosto de fazer projeções. Minha próxima decisão é o Bahia, depois o Athletico e depois o Ceará. É assim que eu trabalho - disse.- Podem esperar time bem organizado. Mudar muito pouco. É pouco para o jogo de sábado, depois poucos dias para a decisão. Mas aos poucos trazer para o que eu penso, do que eu ver das características do time - completou Carille.
O vínculo do novo treinador santista é válido até dezembro de 2022. Junto com ele chegam ao grupo o auxiliar-técnico Leandro Silva, o analista Dênis Lupp e o preparador físico Walmir Cruz.
- O trabalho da comissão é fazer a engrenagem funcionar da melhor forma possível. Os jogadores vão entendendo e que tenhamos entendimento rápido, eu e atletas, eu e comissão. Para que possamos organizar o quanto antes e fazer o time subir na classificação - finalizou Diniz.

