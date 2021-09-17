Fábio Carille confirma Santos com três zagueiros diante do Ceará

Crédito: Reprodução/Santos

O Santos encerrou a preparação para enfrentar o Ceará, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com novidades, o time do técnico Fábio Carille ainda tem muitos desfalques para partida.A principal novidade na equipe é a formação com três zagueiros: Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Palha, além de Pará e Felipe Jonatan nas alas. Com essa formação, os jogadores que perderam a vaga no time titular são Carlos Sánchez e Gabriel Pirani. O uruguaio não foi relacionado pois sofreu uma entorse de tornozelo.

O técnico Carille não vai poder contar com Lucas Braga, que está suspenso e não pode participar do jogo. O lateral Madson, os zagueiros Luiz Felipe e Kaiky seguem fora da equipe por lesão. Diego Tardelli não viajou pois está recuperando o cronograma de condicionamento físico.Uma ausência chamou atenção entre os relacionados: de titular na partida contra o Athlético-PR, o volante Vinícius Balieiro, que discute a renovação de contrato com o clube, ficou de fora.