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futebol

Fábio Carille confirma Santos com três zagueiros diante do Ceará

Treinador confirmou as entradas de Danilo Boza e Emiliano Velázquez no time titular...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 19:55

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2021 às 19:55
Crédito: Reprodução/Santos
O Santos encerrou a preparação para enfrentar o Ceará, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com novidades, o time do técnico Fábio Carille ainda tem muitos desfalques para partida.A principal novidade na equipe é a formação com três zagueiros: Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Palha, além de Pará e Felipe Jonatan nas alas. Com essa formação, os jogadores que perderam a vaga no time titular são Carlos Sánchez e Gabriel Pirani. O uruguaio não foi relacionado pois sofreu uma entorse de tornozelo.
O técnico Carille não vai poder contar com Lucas Braga, que está suspenso e não pode participar do jogo. O lateral Madson, os zagueiros Luiz Felipe e Kaiky seguem fora da equipe por lesão. Diego Tardelli não viajou pois está recuperando o cronograma de condicionamento físico.Uma ausência chamou atenção entre os relacionados: de titular na partida contra o Athlético-PR, o volante Vinícius Balieiro, que discute a renovação de contrato com o clube, ficou de fora.
O time que vai entrar em campo contra o Ceará é formado por: João Paulo; Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Palha; Pará, Camacho, Jean Mota e Felipe Jonatan; Marinho, Marcos Guilherme e Léo Baptistão.

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