Fabián Bustos comanda primeiro treino no Santos

A trajetória do argentino no comando do Santos começou nesta segunda-feira (28). O treinador visitou a Vila Belmiro pela manhã, conversou com o presidente Andres Rueda e, no período da tarde, foi apresentado aos jogadores e comandou o primeiro treino no CT Rei Pelé.No primeiro momento, além de conhecer melhor o elenco, o treinador destacou a importância de elevar o lado emocional da equipe, que não vence há três jogos no Paulista (venceu o Salgueiro pela Copa do Brasil no período).