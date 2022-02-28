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futebol

Fabián Bustos comanda primeiro treino no Santos

Técnico argentino foi apresentado ao elenco na tarde desta segunda-feira...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 20:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 20:41
A trajetória do argentino no comando do Santos começou nesta segunda-feira (28). O treinador visitou a Vila Belmiro pela manhã, conversou com o presidente Andres Rueda e, no período da tarde, foi apresentado aos jogadores e comandou o primeiro treino no CT Rei Pelé.No primeiro momento, além de conhecer melhor o elenco, o treinador destacou a importância de elevar o lado emocional da equipe, que não vence há três jogos no Paulista (venceu o Salgueiro pela Copa do Brasil no período).
- É trabalhar, trabalhar, conhecer o grupo, levantar a parte emocional e colocar o Santos no melhor nível possível - disse o treinador, em entrevista à Santos TV.Fabián Bustos vai estrear no comando do Santos na partida do próximo sábado, às 19h30min, diante da Ferroviária, em Araraquara. Ele pode ter o reforço do lateral-direito Auro, que já treina normalmente no CT Rei Pelé e pode fazer sua estreia no clube no confronto de sábado.
Crédito: FabiánBustoscomeçouostrabalhosnoSantosnestasegunda(Divulgação/SantosFC

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