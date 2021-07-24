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Expulso, Warley fica suspenso para próxima partida do Botafogo na Série B

Atacante levou cartão vermelho no segundo tempo no jogo contra o Confiança, neste sábado; apesar disto, resultado foi de vitória para o Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2021 às 19:07

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 19:07

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo tem um desfalque certo para o próximo compromisso da Série B do Brasileirão. Expulso na vitória por 1 a 0 sobre o Confiança, neste sábado, Warley terá que cumprir suspensão diante do CSA, na próxima terça-feira.
O Alvinegro encara a equipe de Alagoas em jogo atrasado da 6ª rodada, adiado à época por conta da realização da Copa América e pelo fato do Estádio Nilton Santos ter ficado à cargo da Conmebol para a competição.O camisa 25 foi titular na estreia de Enderson Moreira atuando como ponta pelo lado direito - ele chegou a jogar de lateral sob o comando de Marcelo Chamusca, mas levou dois cartões amarelos após duas entradas para parar contra-ataques adversários.
Enderson, portanto, terá que pensar em um substituto. Ainda não há previsão se Chay, titular da posição, se recuperou de uma lesão e terá condições de jogo.

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