Expulso, Neymar se manifesta nas redes sociais contra racismo

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O clássico entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille terminou com confusões. Além dos quatro expulsos, Neymar também recebeu o cartão vermelho após dar um tapa na cabeça de Álvaro González. De acordo com o craque brasileiro, o espanhol proferiu ofensas racistas ao camisa 10.

Nos acréscimos do segundo tempo, Neymar discutiu com o defensor novamente. Na saída de campo, o brasileiro admitiu a agressão e declarou nas redes sociais: "Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca" No primeiro tempo, Neymar já havia protestado com o quarto árbitro dizendo "racismo, no!". O PSG acabou derrotado por 1 a 0.