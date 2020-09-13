Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Expulso, Neymar se manifesta nas redes sociais contra racismo

Atacante do Paris Saint-Germain publicou que "o único arrependimento é não
ter dado na cara desse babaca", se referindo ao zagueiro Álvaro González...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 19:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2020 às 19:03
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O clássico entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille terminou com confusões. Além dos quatro expulsos, Neymar também recebeu o cartão vermelho após dar um tapa na cabeça de Álvaro González. De acordo com o craque brasileiro, o espanhol proferiu ofensas racistas ao camisa 10.
Nos acréscimos do segundo tempo, Neymar discutiu com o defensor novamente. Na saída de campo, o brasileiro admitiu a agressão e declarou nas redes sociais: "Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca" No primeiro tempo, Neymar já havia protestado com o quarto árbitro dizendo "racismo, no!". O PSG acabou derrotado por 1 a 0.
González também tem um episódio com Lionel Messi. Em uma partida entre Barcelona e Espanyol, o zagueiro disse que o argentino era "muito pequeno". O camisa 10 do Barça respondeu dizendo que o espanhol era "ruim".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados