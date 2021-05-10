Expulso contra o Nova Iguaçu, Marcinho está fora do primeiro jogo da final da Taça Rio

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Neste domingo, o Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio. Sem ter a vantagem do empate, Glorioso jogou mal, mas conseguiu avançar de fase graças ao golaço de Pedro Castro. No entanto, as dificuldades foram ainda maiores por conta da expulsão de Marcinho, que em pouco mais de 10 minutos, acabou sendo expulso e é o primeiro desfalque confirmado para o próximo duelo contra o Vasco, no jogo de ida da decisão da Taça Rio.

> Veja como foram os resultados das semifinais da Taça RioContra o Nova Iguaçu, Marcinho fez jus a expressão 'ir do céu ao inferno'. Isso porque, logo após entrar em campo no lugar de Matheus Nascimento, aos 26 da etapa final, o jogador teve participação importante logo em seu primeiro toque na bola. Após lançamento de Warley, Marcinho desviou de chaleira e deixou Pedro Castro na boa para fazer um golaço.

No entanto, apenas sete minutos se passaram para o atleta ficar pendurado. A primeira falta aconteceu em Dieguinho, na altura do meio campo. Assim, pela desproporcionalidade do lance, o meia acabou sendo amarelado na infração. Contudo, aos 38 - 12 minutos após sua entrada em campo -, Marcinho deu novamente o mesmo mole, acertou somente o corpo de Vandinho, e foi expulso pelo segundo amarelo.