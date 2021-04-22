Expulsão de Alan Empereur amplia número de cartões vermelhos recentes do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Na noite desta quinta-feira (21), o Palmeiras foi ao Peru e venceu o Universitário por 3 a 2, em confronto válido pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Dominando o jogo até os 19 minutos da segunda etapa, o zagueiro Alan Empereur colocou tudo a perder após ser penalizado com o segundo cartão amarelo, e, consequentemente, expulso. Embora a vitória tenha ficado com o Verdão, a expulsão do defensor dificultou o jogo alviverde.

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Além de Alan Empereur, Luan - contra o Grêmio na final da Copa do Brasil - e Matías Viña - na volta da Recopa Sul-Americana - receberam o vermelho. Weverton foi excluído pelo Paulista, contra o São Bento.

Na única ocasião na qual a equipe teve um jogador expulso e não levou gols ocorreu diante do Grêmio na Copa do Brasil. Sem Luan, a equipe se fechou e, apesar de certo sufoco, conseguiu rebater as bolas aéreas e encaminhou o título da Copa do Brasil.

>> Veja a tabela completa da Libertadores e simule os próximos jogosFora os jogadores, a comissão técnica e os dirigentes também se envolveram com cartões vermelhos. O treinador Abel Ferreira e seu assistente João Martins foram expulsos diante do Flamengo, enquanto o auxiliar Victor Castanheira e o dirigente Cícero Souza contra o Defensa y Justicia, em Brasília. Vale lembrar que Abel possui uma alta média de cartões desde que chegou ao Brasil, sendo dois vermelhos e seis amarelos em 38 partidas na beira do gramado.