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Expulsão de Alan Empereur amplia número de cartões vermelhos recentes do Palmeiras

Nos últimos 16 jogos foram nove expulsões, sendo cinco atletas, quatro membros da comissão técnica e um dirigente...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2021 às 08:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Na noite desta quinta-feira (21), o Palmeiras foi ao Peru e venceu o Universitário por 3 a 2, em confronto válido pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Dominando o jogo até os 19 minutos da segunda etapa, o zagueiro Alan Empereur colocou tudo a perder após ser penalizado com o segundo cartão amarelo, e, consequentemente, expulso. Embora a vitória tenha ficado com o Verdão, a expulsão do defensor dificultou o jogo alviverde.
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Além de Alan Empereur, Luan - contra o Grêmio na final da Copa do Brasil - e Matías Viña - na volta da Recopa Sul-Americana - receberam o vermelho. Weverton foi excluído pelo Paulista, contra o São Bento.
Na única ocasião na qual a equipe teve um jogador expulso e não levou gols ocorreu diante do Grêmio na Copa do Brasil. Sem Luan, a equipe se fechou e, apesar de certo sufoco, conseguiu rebater as bolas aéreas e encaminhou o título da Copa do Brasil.
>> Veja a tabela completa da Libertadores e simule os próximos jogosFora os jogadores, a comissão técnica e os dirigentes também se envolveram com cartões vermelhos. O treinador Abel Ferreira e seu assistente João Martins foram expulsos diante do Flamengo, enquanto o auxiliar Victor Castanheira e o dirigente Cícero Souza contra o Defensa y Justicia, em Brasília. Vale lembrar que Abel possui uma alta média de cartões desde que chegou ao Brasil, sendo dois vermelhos e seis amarelos em 38 partidas na beira do gramado.
Sem suspensos e mirando recuperação no Campeonato Paulista, a equipe do Palmeiras volta a campo nesta sexta-feira (23), diante do Guarani, em Campinas. Utilizando uma equipe alternativa na competição, o clube busca recuperação após três jogos sem vitórias no estadual.

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