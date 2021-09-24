Experiente em clássicos, Giuliano projeta seu primeiro Dérbi pelo Corinthians: 'Decisão nos detalhes'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Palmeiras neste sábado, às 19h, na Neo Química Arena. Naquele que talvez seja o Dérbi mais esperado pela Fiel torcida neste ano, haverá a estreia de Giuliano em jogos contra o maior rival e ele sabe bem o que significa um clássico. Para o meia, será um confronto complicado, decidido nos detalhes e divertido de se assistir.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o camisa 11 do Timão avaliou o adversário, que vive um momento de decisões e que pode até entrar em campo com uma equipe alternativa. No entanto, para Giuliano, isso não muda a preparação alvinegra, que buscará jogar com imposição dentro de casa, pois nesse tipo de partida qualquer detalhe faz a diferença no placar final.

- Equipe de muita qualidade, está bem no campeonato, vive um momento à parte e vai jogar uma decisão pela Libertadores, mas nosso jogo é contra o Palmeiras, não existe Palmeiras, A, B, reserva, nos preparamos para um jogo difícil, mas do nosso lado queremos vencer, jogar bem, se impor em casa, ter o resultado e dar alegria ao torcedor - analisou o meia antes de completar.

- Estamos nos preparando para um jogo extremamente difícil, decidido em detalhes, em pequenos ajustes técnicos, táticos, individualidade, imposição, temos pensado e focado muito nisso, num jogo bastante complicado e muito divertido para quem estiver assistindo e interessante pra vocês.Quando o assunto é clássico, Giuliano sabe bem do que está falando, uma vez que ele já disputou alguns dos maiores do mundo, como o Gre-Nal e na Turquia, pelo Fenerbahçe. Apesar de evitar dar conselhos a quem ainda não teve duelos dessa magnitude, ele entende que não se trata de uma ocasião qualquer e que uma vitória não significa apenas a conquista de pontos.

- Cada clássico ele é vivido de uma maneira diferente e individual, não há segredo ou conselho que eu possa dar a esses jogadores, que são jovens, mas já viveram isso, e quem não viveu vai viver essa experiência fantástica. Uma pena que um clássico dessa magnitude não tenha torcida, o futebol é espetáculo, mas são as circunstâncias do momento.

- Já tive o privilégio de jogar outros clássicos da minha vida, no sul, e na Turquia, vale mais do que três pontos porque ganha emocionalmente, confiança. Semana boa, muita preparação e a partir desse momento é concentração e foco total para termos uma boa performance e bons resultados. Precisamos vencer dentro de casa, melhorar a pontuação como mandante, acredito muito nessa equipe, no treinador e no trabalho que estamos fazendo.