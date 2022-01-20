Experiência e segurança: o que esperar de Fábio, reforço do Fluminense para a temporada

Na última quarta, o Fluminense acertou o sétimo reforço para a temporada. Fábio, ex-Cruzeiro, chegou no Rio de Janeiro e, após passar por exames físicos, assinou com o Tricolor por uma temporada. Tricampeão do Brasileiro e bicampeão da Copa do Brasil, o goleiro já disputou oito edições da Libertadores pela Raposa e é mais um jogador experiente na competição que irá integrar o elenco, ao lado de Felipe Melo, Willian Bigode e Mario Pineida. Nascido em Nobres, no Mato Grosso, Fábio tem 41 anos e coleciona troféus em sua história. Revelado pelo Athletico-PR, foi emprestado ao Cruzeiro por cinco meses em 2000. Ao fim do empréstimo, a União Bandeirantes-PR, que tinha seus direitos na época, cedeu o jogador para o Vasco. No Rio, conquistou o Brasileiro e a Copa Mercosul daquele ano como reserva. Após a saída de Hélton, em 2002, tornou-se titular da equipe cruz-maltina.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWEm 2005, o goleiro voltou para o Cruzeiro, e lá ficou até o fim de 2021. Em 17 anos vestindo o azul, levantou as taças do Brasileiro de 2013 e 2014, assim como conquistou a Copa do Brasil de 2017 e 2018, quando foi protagonista nas disputas de pênaltis das duas finais. Na edição de 2010, recebeu o prêmio Craque do Brasileirão, promovido pela CBF, na categoria de goleiros. Fábio tentou negociar a permanência, mas não chegou a um acordo com a diretoria.Além das conquistas em campeonatos nacionais, Fábio também tem experiência em enfrentar adversários estrangeiros. No Cruzeiro, participou de oito edições da Libertadores, tendo disputado a final do torneio em 2009. Pela Seleção Brasileira, o goleiro conquistou a Copa América de 2004.

> Veja a tabela do Carioca 2022Apesar da idade, o jogador demonstra quase a mesma disposição de anos atrás. Na última temporada, ele esteve presente em 54 dos 55 jogos do Cruzeiro na temporada, entre Série B, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro. Ao longo do ano, sofreu 51 gols e, assim, foi importante para evitar mais um rebaixamento da equipe, que encerrou o ano com o saldo de gols positivo. Nas defesas, teve 71% de aproveitamento e defendeu dois pênaltis de seis. Os dados são do SofaScore.Experiente, Fábio tem o perfil que o Fluminense busca nesta temporada, de jogadores mais 'cascudos', que possam dar maturidade ao futebol da equipe. Na posição, ele irá competir com Marcos Felipe, atual titular, e Muriel. Além do goleiro, o Tricolor já contratou o técnico Abel Braga, assim como Felipe Melo, Willian Bigode, Mario Pineida, David Duarte, Cristiano e Nathan.